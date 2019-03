RTL Late Night met Twan Huys stopt: niet sexy, niet journalistiek genoeg

Het is voorbij. Precies zes maanden heeft presentator Twan Huys de kans gekregen de kwakkelende kijkcijfers van ‘RTL Late Night’ op te krikken nadat zijn voorganger Humberto Tan bij kijkers uit de gratie was geraakt. Nu gooit RTL de handdoek in de ring: maandagavond wordt het praatprogramma voor de laatste keer uitgezonden.

De zender heeft het programma tijd gegeven om te groeien, zegt RTL-woordvoerder Birgit Jansen. “Maar ondanks al onze inzet is het helaas niet gelukt de kijker aan ‘RTL Late Night’ te binden. Er was nog steeds geen enkele groei te zien, en dus hebben we in overleg met Twan besloten per direct te stoppen met de talkshow.” Volgens Jansen heeft de beslissing niets te maken met het aantreden van Peter van der Vorst, die afgelopen vrijdag Erland Galjaard opvolgde als programmadirecteur van de zender.

In september nam Huys het stokje over van Tan, die vijf jaar lang aan de kop van de talkshowtafel had gezeten, maar zijn ooit zo hoge kijkcijfers almaar verder zag kelderen. De scherpe interviewer, die in zijn 25 jaar in dienst van de publieke omroep onder meer ‘Nieuwsuur’ en ‘College Tour’ presenteerde, moest ‘RTL Late Night’ uit het slop trekken.

Van der Bas verruilde Huys dan voor ‘Pauw’ of ‘Jinek’, wiens programma’s deels overlapten met ‘RTL Late Night’. “De timing van RTL was natuurlijk killing. ‘Pauw’ en ‘Jinek’ staan als een huis, mensen gaan niet naar bed zonder die programma’s te hebben gezien. Dáár zaten de belangrijke figuren, niet bij Twan. Zo kakten zijn kijkcijfers nog verder in en werden de gasten die langs wel langs wilden komen steeds minder interessant.” Lichter en lichter werd ‘Late Night’, té luchtig voor Huys.

Geschokt is ze niet door het besluit. “Ik denk dat het publiek dat Huys aanspreekt, dat hij mee moest nemen naar RTL, nooit door die reclamebarrière kwam. Wanneer ik afstemde op ‘Late Night’, dan zapte ik na het eerste blok weg. Als ik ’s avonds laat een serieus programma bekijk, heb ik echt geen zin in reclames.”

Lullig, betitelt Renate van der Bas het einde van het programma. De tv-recensent van deze krant vindt het vooral sneu voor Huys. “Menig wenkbrauw schoot omhoog toen hij samen met zijn halve redactie overstapte naar RTL. Maar Huys was na dat saaie ‘Nieuwsuur’ toe aan een volgende stap in zijn carrière, vertelde hij me deze zomer tijdens een lunch. Hij wilde iets luchtigers. Wat kan er nu misgaan?, was zo ongeveer zijn houding. Nou, dit dus.”

Maar het programma bleef veel te weinig kijkers lokken. Nooit tikte Huys de bijna twee miljoen kijkers aan die zijn voorganger in zijn gloriedagen trok, vorige week maandag zapten 220 duizend Nederlanders naar het praatprogramma. Bovendien verdampte de meer journalistieke opzet die RTL met Huys voor ogen had.

Niet sexy

Vanaf week één kreeg hij kritiek – de pers hield zijn praatprogramma haarscherp in de smiezen, iets wat de kijkcijfers volgens Van der Bas ook geen goed deed. “Hij is niet sexy. Twan mist het ondeugende dat Pauw en Jinek hebben. Het is niet gezellig om bij hem aan te schuiven, als gast noch als kijker. Hij is wat afstandelijk en het voelde alsof hij interesse veinsde wanneer hij populaire artiesten interviewde. Naast dat het hem niet lukte zijn vaste kijkersschare mee te nemen naar RTL, was hij daardoor ook niet in staat de kijkersgroep van Tan vast te houden.”

Fons van Westerloo, oud-topman van RTL, wijt de mislukking niet aan Huys. “Hij is een goede journalist, ontegenzeggelijk. Maar dat kwam totaal niet uit de verf in dit programma. Twan struikelt waarover Tan ook is gevallen: allebei maakten een entertainmentrubriek met te veel niet-relevante RTL-sterretjes, geen talkshow die je moet hebben gezien om mee te kunnen komen met het gesprek van de dag.”

Waarom heeft RTL geen journalistieker programma van ‘RTL Late Night gemaakt’? Van Westerloo vindt het onbegrijpelijk. “Dat kan heus op die zender, kijk naar het jarenlange succes van ‘Barend & Van Dorp’. Ik snap niet dat RTL na de kerststop niet is teruggekomen met een talkshow die wel bij Huys past, waarin hij als vanouds politici en andere leiders het vuur aan de schenen kon leggen.”

Tv-criticus Bert van der Veer is het met Van Westerloo eens, al vraagt hij zich af of een serieus interviewprogramma wel tot succes zou hebben geleid. “Dat valt natuurlijk te betwijfelen. Want wat ga je dan maken, ‘Nieuwsuur’-light? In ieder geval was het een poging geweest om de concurrentie op een andere manier bij de hoorns te vatten. Het is pijnlijk dat dat niet is gebeurd.”

Nog verbazingwekkender vindt hij het moment waarop de stekker uit ‘RTL Late Night’ wordt getrokken. “Afgelopen vrijdag trok het programma ruim 700 duizend kijkers, waarschijnlijk omdat kijkers van ‘The Voice’ bleven hangen. Waarom nog een aflevering maken op maandag? Kennelijk heerst er binnen het team van Huys de behoefte om waardig afscheid te nemen van de kijker.”

Waar Huys en de redactieleden aan de slag gaan, is vooralsnog onbekend. Vanaf dinsdag wordt ‘RTL Late Night’ vervangen door nieuwe afleveringen van ‘Een Nieuw Leven In De Zon’, over Britten die een buitenlands avontuur aangaan. In april start RTL met uitzendingen van ‘De Zwakste Schakel’ met presentatrice Bridget Maasland. Na de zomer zal er op de late avond een nieuw programma worden uitgezonden, aldus RTL. Welk programma dat is, wil de zender nog niet zeggen.