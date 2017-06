Royal Blood is hard op weg de ideale headliner oude stijl te worden

Terwijl organisatoren er langzaam achter beginnen te komen dat je een muziekfestival niet per se met een stadionrockact af hoeft te sluiten, is Royal Blood hard op weg de ideale headliner oude stijl te worden. Net als hun debuut uit 2014 staat 'How did we get so dark?' vol met uitermate catchy rocksongs. Maar dan ook écht vol: het zijn alle tien instant hits.

Een uitstekende her­ha­lings­oe­fe­ning, maar een polltwist is welkom

De twee Britten hebben niet de ambitie rockmuziek te vernieuwen en ze doen geen enkele moeite om dat te verbloemen. Daardoor roept het album al bij een eerste luisterbeurt nostalgische gevoelens op. Opzichtig wordt leentjebuur gespeeld bij Queens Of The Stone Age, Led Zeppelin, White Stripes en Blood Red Shoes, maar met zoveel plezier en overtuiging dat je het ze geen moment kwalijk kunt nemen. Ze hebben toch al de gunfactor: met zijn tweeën doen ze waar je gevoelsmatig al snel vier muzikanten voor nodig hebt.

Het gebrek aan gitaren vangt zanger Mike Kerr op door zijn bas vooral voor de melodielijnen te gebruiken. 'How did we get so dark?' is een uitstekende herhalingsoefening, maar voor een eventuele derde plaat is een plottwist welkom.

