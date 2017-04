Rotterdamse uitvoering van Dvorák is als een glooiend landschap

De musici polijstten frase voor frase, en ziedaar: het 'Stabat Mater' als glooiend landschap

Als het programma van de Doelen Tsjechische muziek meldt, dan is de kans groot dat Jirí Belohlávek op de bok staat. Hij werkt als vaste gastdirigent zo nu en dan met het orkest aan de verfijning van de klanken uit zijn vaderland. Verwacht bij hem geen spektakel of hoogdramatische vertolkingen van wat niet al. Zijn overtuiging schuilt in een kalme weergave van het materiaal. Wanneer je meevaart op die berusting, kun je meditatieve momenten beleven. Enig gevaar: stilstand ligt op de loer. Een uitdaging dus om binnen deze visie de begeleiding van de vier zangsolisten in Dvoráks werk, een behoudende partij an sich, interessant af te leveren.

Troef in de Rotterdamse uitvoering bleek een superieure elegantie, bewerkstelligd door fijnbesnaarde houtblazers, matglanzend koper en licht verende strijkers. De musici polijstten frase voor frase, en ziedaar: het 'Stabat Mater' als glooiend landschap.

Daarin was er plaats voor de volle maar ingetogen bas van Jan Martiník. In 'Fac, ut portem Christi mortem' ademden de sopraan en de tenor volledig gelijk. Dragende partner, nu eens op de achtergrond, dan weer dreigend dicht op de huid, was het Groot Omroepkoor. De zangers zetten zeldzaam milde keelklanken in en droegen zo bij aan de typische Belohlávek-kenmerken: rust, reinheid en regelmaat.

