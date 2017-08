Rotterdammers bouwen met Shani feestje in Amsterdam

Tegelijk met de voetbalclubs beginnen ook de orkesten uit de eredivisie na de zomerstop weer te spelen. Apart wel dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest de aftrap van dat nieuwe seizoen woensdag in het Amsterdamse Concertgebouw deed: 010 begon in 020, om in voetbaltermen te blijven. En dan speelden de Rotterdammers ook nog Kurt Weills Tweede symfonie, waarvan het Amsterdamse Concertgebouworkest in 1933 de wereldpremière verzorgde. Supportersconfrontaties heb je in de wereld van de muziek gelukkig niet en de Rotterdammers bouwden een heerlijk feestje daar in 'het hol van de leeuw'.

'En mag ik dan nu een groot applaus voor..." dacht je 'het zal toch niet?

Ze deden dat met hun leider in spe Lahav Shani. Het Israëlische dirigeerwonder, dat ook een aardig partijtje piano kan spelen, zal in september 2018 Yannick Nézet-Séguin in Rotterdam opvolgen, als jongste chef-dirigent daar ooit. Lahav is pas 28 jaar. En ja, zijn voornaam is echt Lahav. Daar had de presentator van de Robeco Summernights best wel even op mogen studeren. Tot drie keer toe verhaspelde die voor een vol Concertgebouw de naam tot Shahav Lani. En toen hij met stemverheffing aan het eind van zijn verhaaltje riep: "En mag ik dan nu een groot applaus voor..." dacht je 'het zal toch niet?' Maar ja hoor, op volle kracht schalde het nóg een keer door de zaal: "Shahav Lani!"

Orkestleden zaten te gniffelen op het podium toen Shani, die waarschijnlijk niets van de blamage heeft meegekregen, kwiek de trap af kwam en onverstoorbaar aan zijn programma begon. Een interessant en bruisend programma, dat Shani helemaal uit het hoofd dirigeerde, met naast de symfonie van Weill muziek van Ives, Gershwin en Bernstein.

Voor 'Rhapsody in Blue' kroop Shani zelf achter de vleugel, waar zijn vlammende muzikaliteit al net zo opviel als op de bok. Meesterlijk hoe deze jonge gast alles en iedereen voor zich innam met deze spectaculaire interpretatie, vol sprekende pauzes, tempowisselingen en lekkere climaxen. Dat het zomerpubliek toen al voor hem op de stoelen stond was niet verwonderlijk. En toen moesten Bernsteins geweldige 'Symphonic Dances uit West Side Story' nog komen. De swingende ritmiek van deze muziek vol tegendraadse en hortende syncopen past Shani als een handschoen.

Tegen die tijd was allang vergeten dat Ives' 'The Unanswered Question' niet helemaal het volle pond aan mysterie uitstraalde, of dat Weills symfonie wat gestaald en hoekig klonk. Het publiek was uitzinnig en kreeg als uitsmijter Bernsteins opzwepende ouverture tot 'Candide'. Amsterdam-Rotterdam: 0-1.

Dit programma klinkt op 22/8 in De Doelen.

