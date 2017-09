Rossini zegeviert bij Pappano

Op de première van Verdi's 'La forza del destino' in Amsterdam liep hij zomaar in het wild rond, Sir Antonio Pappano. De chef-dirigent van het Royal Opera House Covent Garden in Londen was er omdat deze 'Forza' een co-productie is tussen De Nationale Opera en het operahuis in Londen. Daar zal Pappano straks zelf de productie dirigeren.

De enscenering van Damiano Michieletto was voor Londenaren behoorlijk controversieel

Inmiddels wordt zijn naam genoemd als mogelijke opvolger van Kirill Petrenko bij de Bayerische Staatsoper in München. In 2020 eindigt Pappano's contract in Londen, een jaar later stopt hij ook als chef van zijn orkest in Rome. In zijn operabanen (vóór Londen was hij tien jaar chef in Brussel) heeft de Brit met Italiaanse voorouders zich laten gelden als operadirigent van allure.

De nieuwe dvd van Rossini's 'Guillaume Tell' maakt dat nog eens onomstotelijk duidelijk. Het is een registratie van Londense opvoeringen in 2015. De enscenering van Damiano Michieletto was voor Londenaren behoorlijk controversieel, maar het valt allemaal reuze mee. Het is een donkere visie, dat wel. Gerald Finley is top als de Zwitserse held, en John Osborn schittert in de rol van Arnold, zoals hij ook in Amsterdam deed. En Malin Byström (in juni hier nog een overrompelende Salome) maakt iets bijzonders van Mathilde. Rossini zegeviert.