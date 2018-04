Roseanne, de favoriete tv-serie van Donald Trump

Waarschijnlijk was het voor Donald Trump ook een verrassing dat de grootste opsteker in weken rechtstreeks uit Hollywood kwam. In de creatieve enclave huizen toch vooral zijn felste tegenstanders die hem in satirische sketches, films en bij prijsuitreikingen bestoken. Afgelopen week echter trok de gereanimeerde comedyserie ‘Roseanne’ – die in 1997 van het scherm verdween – historische kijkcijfers. Wel 25 miljoen Amerikanen keken, dat was al vier jaar niet meer vertoond. Hoofdrolspeelster Roseanne Barr is een zeer uitgesproken Trump-aanhanger en in de serie steekt ze haar bewondering voor de president niet onder stoelen of banken.

Voor de verandering hoefde The Donald nu eens niet een woedende Twittertirade op het liberale broeinest bij Los Angeles af te vuren. Hij belde Roseanne hoogstpersoonlijk, om haar te feliciteren met het grote succes. De president snapt als oud-tv-presentator het belang van kijkcijfers – die van ‘Roseanne’ ziet hij als een bewijs dat de stille meerderheid hem nog steeds steunt.

De cast van Roseanne. © ABC via Getty Images