Roodkapje had vroeger geen stoere jager nodig

Beeldjes, grammofoonplaten, puzzels, poppen, spaarpotten. Veertig jaar lang verzamelde Ineke Reitsema (73) alles van Roodkapje. Maar haar collectie bevat vooral boeken, héél veel boeken: zevenhonderd stuks. Die schenkt ze nu aan het Meertens Instituut, dat onderzoek doet naar de Nederlandse taal en cultuur.

De schat aan informatie, verpakt in twaalf verhuisdozen, is net aangekomen op de bibliotheekzolder van het instituut. Onderzoeker Folgert Karsdorp struint er nieuwsgierig doorheen. Hij is onder de indruk. “Rijp en groen door elkaar”, zegt hij, terwijl hij het ene na het andere exotische boekje tevoorschijn trekt. “Veel origineel materiaal uit de negentiende eeuw. Daar hadden we nog niet zoveel van.”

Er zitten lijvige, rijkgeïllustreerde voorlees- en prentenboeken tussen. Maar ook vodjes met kleurplaten en spelletjes. Kartonnen uitgaven voor peuters. Popup-edities. Een Nijntje-achtige variant van Dick Bruna. Een boekje met muziekknoppen op batterijen. Een Vlaamse ‘Roodkappeken’, berijmd en wel. Een poppenkast-script. Een K3-uitvoering. Een grauw gidsje, ooit meegeleverd met een pak koffie. Een miniboekje dat zich laat uitvouwen als een harmonica. “Vertederend”, mompelt de expert.

Karsdorp promoveerde in 2016 op onderzoek naar hervertellingen van het bekendste verhaal ter wereld. Hij bestudeerde zeshonderd Nederlandse Roodkapje-uitgaven uit de afgelopen twee eeuwen. Je zou dus denken dat het sprookje voor hem geen verrassingen meer kent.

Maar bij het geschonken materiaal zit veel dat Karsdorp nog nooit heeft gezien. Vreemd genoeg is hij vooral gefascineerd door de vodjes en de goedkope eenmalige uitgaven. Waarom? “Ik breng de variatie in schriftelijke Roodkapje-versies in kaart”, legt hij uit. “Zo kan ik achterhalen hoe het sprookje in de loop van de tijd is herverteld en veranderd. Dat gaat net als bij roddels en ‘fake news’: sommige versies verspreiden zich snel, andere verdwijnen. De vraag is waar dat aan ligt. Om daar achter te komen moet je alle varianten bekijken, ook degene die het niet hebben gehaald.”

Middeleeuwen

Roodkapje heeft in de loop van de geschiedenis spectaculaire transformaties ondergaan. Het sprookje is in de late Middeleeuwen ontstaan als mondeling volksverhaal, bedoeld om kinderen te waarschuwen tegen weerwolven. De vertelling was vooral populair in Noord-Frankrijk, waar van de 15de tot in de 17de eeuw een levendige vervolging heerste van ‘weerwolven’: bruten die zich in de gedaante van een wolf vergrepen aan kinderen.

‘Roodkapje, een sprookje in plaatjes naar L. Meggendorfer.’ (1907) © RV

“Destijds waren de vertellingen nogal grof en seksueel van aard”, zegt Karsdorp. “In een vroege orale versie die pas in 1885 is opgeschreven, zit bijvoorbeeld een lange uitkleedscène. Roodkapje moet één voor één haar kledingstukken uittrekken en in het vuur gooien. Daarna moet ze bij de wolf in bed kruipen. Roodkapje noemt vervolgens alle lichaamsdelen van de wolf, zoals: ‘Wat heb jij grote schouders’. Heel suggestief allemaal.”

Een gruwelijk detail uit de vroege mondelinge versies is dat de wolf Roodkapje een bord vlees voorzet, afkomstig van haar grootmoeders hoofd. Als het onwetende meisje klaagt over harde stukjes – de tanden van oma – beweert de wolf dat het bonen zijn.