Ronnie Flex weet zijn eenzaamheid sterk invoelbaar te maken

Twee jaar na het winnen van de Popprijs reflecteren de rappers van gelegenheidscollectief New Wave op hun succes. De conclusie lees je af aan de albumtitels. Het is eenzaam aan de top. Na 'Solo' (Bokoesam), 'Alleen' (Lil' Kleine) en 'Jonathan' (Jonna Fraser) komt Ronnie Flex met 'Rémi' - inderdaad een verwijzing naar de verweesde hoofdpersoon uit de jeugdroman 'Alleen op de wereld'. Ondanks niet minder dan dertien gastvocalisten weet Flex zijn eenzaamheid sterk invoelbaar te maken. Zeker vergeleken met doorbraakhit 'Drank & Drugs' is 'Rémi' stemmig en introspectief. 'Ik ben laf en ik weet het', zingt hij ergens. Later: 'Hoe kan ik houden van haar? / Ik houd niet eens van mezelf'. Pas in de tweede helft gaat de knop om. Nineties-R&B wordt ingewisseld voor Zuid-Amerikaanse ritmes en zelfs een Dr. Dre-achtige beat ('Opgekomen'), met dank aan boezemvriend en huisproducer Boaz van de Beatz. De invloed van Spinvis - Ronnie Flex is groot fan - horen we terug in de lukrake opeenvolging van zinnen en de abstractie van de teksten. Het is goed denkbaar dat de zin 'Kun je bruine bonen goed voor mij koken?' zonder Spinvis nooit op Rémi was beland.

