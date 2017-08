Rond de Pride hebben we een weekje gay-tv

NPO3 maakte er deze week een gayfeestje van in aanloop naar de Gay Pride morgen. Zoals de sympathieke film Chez Nous van Tim Oliehoek het in beeld bracht: alles is absurd, behalve het homo-zijn. De hoofdpersonen hebben net zo veel verlegenheid om tot de eerste kus bij hun vriendje te komen als hetero’s. Ze hebben net als ieder geldproblemen of gedoe met hun ouders, vriendschappen en liefde. Het was bevrijdende televisie. Mensen kunnen afwijken van de heersende norm en nog steeds normaal zijn.

Hoe gezond is het om homo’s en lesbiennes gewoon op tv te zien zonder dat hun geaardheid gethematiseerd is. De week paste wel een beetje in dit rijtje: rond Kerst krijgen we liefdesfilms, rond 4 en 5 mei oorlogsfilms, en rond de Gay Pride een weekje gay-tv. Is dat nu de weg naar meer normalisering? Die uitzonderingsweek vergroot weer het schurende besef dat vrijheid en zelfbeschikkingsrecht niet meer vanzelfsprekend in vooruitgang zijn. Conservatieve krachten zijn sterk.

Indrukwekkende verhalen

Oei, wat gaf de serie ‘Van Ninevé tot Nazareth’ (EO) woensdag een intiem en schrijnend beeld van dat persoonlijke conservatisme. De Palestijns-Nederlandse presentator Kefah Allush (47) reist in het tweede seizoen weer langs eeuwenoude volkeren van het Midden-Oosten om andere verhalen te brengen dan oorlog en islamitisch geweld. In aflevering twee bezocht hij de Amazigh in de Siwa-oase in West-Egypte. Een vredig volkje, maar je mag daar al geen volledige vrouw zijn, laat staan een homo. Allush smeekt bijna om progressie na een zeldzaam gesprek met de dochter van zijn gids (hij durfde er op z’n direct-Nederlands om te vragen). Hij merkt dat vrouwen niet eens buiten mogen komen en hun stem laten klinken, laat staan bepalen wat hun dochters mogen worden. Als vee worden ze bij geboorte uitgehuwelijkt en zijn ze nuttig voor nageslacht en de keuken, meer niet. “Voor mij is alles straks verloren”, zegt het slimme meisje berustend over het huwelijk, en Kefah Allush wrijft ontdaan over zijn gezicht.

Hij werd zelf geboren in het Palestijnse Nablus en groeide op in Nederland, waar hij radiomaker, televisieredacteur, regisseur, eindredacteur, producent en presentator werd. Het is knap hoe soepel Allush de Arabische en Nederlandse werelden in elk gesprekje overbrugt. Als een soort Arabische Jelle Brandt Corstius laat ook hij toevallige ontmoetingen op straat opbloeien. Natuurlijk verwijzen zijn allitererende titels ‘Van Nablus tot Ninevé’ (het Iraakse Mosul) vorig jaar en nu Van Ninevé tot Nazareth naar Brandt Corstius’ ‘Van Moskou tot Magadan’(VPRO). Gewaagd hoor, de vergelijking met die topmaker, maar Allush houdt stand. Elke aflevering levert een indrukwekkend verhaal op. Zo sprak hij vorige week in een Iraakse spookstad een kolonel die met zijn acht kinderen was teruggekeerd nadat hij de stad zelf had bevrijd van IS.

Allush is altijd op zoek naar hoop en vrijheid. Mooi. Net als de Gay Pride eigenlijk.