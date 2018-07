Romana Vrede lijkt in Zomergasten het omdenken uitgevonden te hebben

Abbring vond het bij Jinek leuk om de rollen aan tafel om te draaien, want ze stelt liever de vragen dan dat ze ondervraagd wordt. In het daarop volgende rollenspel - waarin Abbring Jinek ging interviewen - sprak ze en passant voor haar beurt door te verklappen dat Jinek een week eerder dan gepland met zwangerschapsverlof gaat.

Ik zal jou ook ook hebben, leek Romana Vrede zondagavond te denken.

Want ook zij probeerde aan het gesprekspatroon te morrelen en zich niet alleen maar uit te laten lepelen door Abbring, maar te eisen dat de interviewster ook haar gedachten en emoties zou laten zien. Het zorgde voor een paar ongemakkelijke momenten, waarop Abbring niet op haar best was. Zeker niet toen ze met een vies gezicht opmerkte dat ze zelf nooit gast in Zomergasten zou willen zijn. Wat niet erg sympathiek klonk ten opzichte van al haar gasten.

De actrice oogde sterk, maar ziet zichzelf als een kwetsbare vrouw. Abbring was verbaasd toen Vrede dit zei en ikzelf dacht ook naar een brok daadkracht en eigenzinnigheid te kijken. Maar net toen ik na een uur of twee dacht: nee, nu niet wéér over de autistische zoon, werd die kwetsbaarheid schrijnend duidelijk. Romana Vrede schetste hoe zwaar het leven is met een woordloos iemand die zich fysiek uitdrukt. Hoe Charlie een moedervlek van haar gezicht heeft gekrabd. Hoe het besef is iedere dag geslagen te worden door je kind. De blauwe plekken, de pijn. De vraag hoe niet bang te zijn voor je eigen kind. De frustratie: hier heb ik niet om gevraagd.

Grotendeels lukte dat prima. Romana Vrede is een intrigerende vrouw om naar te kijken en te luisteren, waarbij haar Leitmotiv en inspiratiebron al snel duidelijk werden. Het is haar zoon Charlie, autistisch en blijkbaar niet in de lichtste variant. Charlie praat bijvoorbeeld niet. Waarbij Romana’s uitleg - uitweg? - is: hij heeft gewoon nog nooit woorden nodig gehad om zich uit te drukken. En past een autist niet in het gareel? Dan moet het gareel zich misschien maar eens aanpassen. Omdenken, Romana Vrede lijkt het uitgevonden te hebben.

Vlucht vooruit

Het interview met Romana Vrede was een groot pleidooi voor de ruime blik en de vlucht vooruit, maar er waren diverse momenten dat ik had gewild dat Janine Abbring even pas op de plaats had gemaakt. Bijvoorbeeld toen viel dat Romana’s moeder de eerste zwarte vrouwelijke trambestuurster was in Rotterdam. En dat haar ideeën over de zwartepietdiscussie waren veranderd. Of toen Romana’s stelde ‘Wit Nederland is niet meer’, maar tegelijkertijd constateerde dat er in de tv-wereld nog weinig is veranderd, met als voorbeeld de compleet witte redactie van Zomergasten.

Waar we vorig jaar Janine Abbring het verwijt maakten dat ze te veel stuurde, miste je nu geregeld de ruk aan het stuur om een zijweg in te slaan. Leek ze bijna te ontspannen.

Het is ook nooit goed, nee. Maar Zomergasten heeft mijn week in ieder geval een motto meegegeven, en wel dat het een goed idee is als we allemaal iets anders gaan denken over wat normaal is.

Nog tien dagen lang is deze aflevering van Zomergasten integraal terug te zien op internet. Daarna mag de VPRO vanwege rechtenkwesties niet meer alle door Romana Vrede uitgekozen fragmenten laten zien. De indrukwekkendste beelden? De briljante toneelspeler René van ’t Hoff, compleet in zichzelf opgaand met een stukje koek. Een scène uit de film ‘The crying game’ die ik niet zag aankomen. ‘In my language’, een ‘Lied ohne Worte’ van de autistische vlogster Amanda Baggs. En het oorverdovende zwijgende protest van Emma González, overleefster van een schietpartij in Florida.

