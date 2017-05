Roger Moore (1927-2017) vond het niet erg om altijd Mr. Bond te blijven

Moore werd vooral bekend vanwege zijn rol als James Bond. Hij speelde de geheim agent twaalf jaar lang, tussen 1973 en 1985, en was daarmee de acteur die het langste dienst deed als 007.

Lees verder na de advertentie

In de jaren vijftig speelde Moore eerst in een aantal minder succesvolle films, voor hij in 1958 doorbrak met de televisieserie Ivanhoe. Nadat hij, op zijn 58ste, afgezwaaid was als James Bond, was hij een aantal jaren niet op het scherm te zien. Maar nog tot op hoge leeftijd bleef hij acteren, in series, reclames en in het theater.

Dat hij altijd toch vooral bekend bleef staan als Mr. Bond, vond hij niet erg, vertelde hij ooit aan The Guardian. "Het heeft geen nadelen. Mensen noemen me vaak Mr. Bond als ik uit ben, en dat vind ik helemala niet erg. Waarom zou ik?"

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.