Roger Moore (1927-2017): Van ridder en dief tot meest geliefde spion ooit

De 89-jarige acteur overleed gisteren in Zwitserland aan kanker. Hij was voor het eerst als geheim agent 007 te zien in ‘Live and Let Die’ (1973). Pas na zeven films hield hij het voor gezien: tegen die tijd vond hij het gênant om met actrices in bed te liggen die even oud waren als zijn eigen kinderen.

Roger George Moore, geboren in 1927 in Londen, wist op jonge leeftijd al dat zijn toekomst in de kunst lag. Voor zijn droom vertrok hij naar de Verenigde Staten en had daar in de filmindustrie aanvankelijk wisselend succes.

Een ander, juist opkomend medium lag hem beter: televisie. In 1958-1959 speelde hij het titelpersonage in ‘Ivanhoe’, en hij werd een heuse tv-ster met ‘The Saint’ (1962-1969). Dat was een heerlijke swinging sixties-serie over een avontuurlijke miljonair die steelt van andere, sléchte, rijken. Met dit energieke, charmante en chique geklede personage bereidde Moore zich perfect voor op ’s werelds meest geliefde spion: James Bond.

In 1973 nam hij het stokje van Connery over en maakte van de meesterspion een kalme, onverstoorbare, geestige, keurig sprekende Engelsman. Gekleed in typisch jaren zeventig kleuren en coltrui, altijd met pretoogjes en olijk bewegende wenkbrauwen begon hij aan een volgende onmogelijk opdracht. Hij zag er bepaald niet uit als een keiharde moordenaar.

Roger Moore in zijn begindagen als 007 met Jane Seymour in 'Live and Let Die' uit 1973. © AP

Nieuw Bondtijdperk Moore was het gezicht van een nieuw Bondtijdperk, waarin de trouwe onderdaan van de Britse kroon regelmatig in bed belandde met zwarte vrouwen, en steeds vaker – tot zijn aangename verrassing – met carrièrevrouwen te maken kreeg. Deze James Bond maakt met een magnetisch horloge de rits van een jurk open, ontdekte op een vrouwenrug de tatoeage van een blauw octopusje, en werd tussen de lakens in een houdgreep genomen door Grace Jones. Zijn populariteit steeg met Bond-avonturen als ‘The Man with the Golden Gun’, ‘Moonraker’, ‘Octopussy’ en ‘For Your Eyes Only’. Met ‘A View to A Kill’ (1985) nam Moore afscheid van het personage, volgens velen te laat. Mogen andere Bond-acteurs graag opscheppen over stoere toeren op de filmset, Moore liet stunts liever over aan de professionals en had een vreselijke hekel aan scènes met vuurwapens – een emotioneel overblijfsel uit zijn jeugd waarbij zijn broer hem per ongeluk in het been schoot. Dat gaf de ‘vrolijke hypochonder’, zoals Moore zichzelf noemde, des te meer tijd voor zijn geliefde sigaren, die hem contractueel door de Bond-producenten werden toebedeeld. In andere films was Moore een geliefde (gast)verschijning, zoals in ‘The Cannonball Run’ en ‘Spice World’, hij trad op als ambassadeur voor Unicef, en schreef een aantal boeken. Voor alles bleef hij de voormalige Bond-acteur die tot op hoge leeftijd zeer amusant kon vertellen over zijn succesvolste periode. De laatste fase van zijn leven bracht hij, na drie eerdere huwelijken (met de Italiaanse Luisa Mattioli kreeg hij drie kinderen) door in Zwitserland, met zijn vierde vrouw, actrice Christina ‘Kiki’ Tholstrup.

