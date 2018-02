Roemeense debutante wint verrassend de Gouden Beer in Berlijn voor gedurfde expeditie naar intimiteit en seksualiteit

De Roemeense regisseuse, die haar filmproject gedeeltelijk ontwikkelde aan het Binger Filmlab in Amsterdam, kon het zelf ook amper geloven dat ze zaterdag aan het slot van het festival als winnaar werd aangewezen. Te meer daar ze eerder op de avond ook al de prijs voor het beste debuut had gewonnen. Maar de jury onder leiding van de Duitse regisseur Tom Tykwer stond duidelijk open voor het experiment.

Touch Me Not is een eigenzinnige kruising tussen speelfilm en documentaire waarin de regisseuse in een soort laboratoriumopstelling de meningen over en vooroordelen rond intimiteit onderzoekt. Van de drie centrale personages is Christian de meest fascinerende: een Duitse jongeman met spinale musculaire atrofie die open praat over zijn verlamde lichaam en samen met zijn vriendin het grootste genot beleeft in een sm-club.

Van deze film bestaat er geen tweede

Daar tegenover staat de Engelse Anna die door een trauma moeite heeft om aangeraakt te worden en seks te hebben en onder meer een transseksuele sekswerker inschakelt als therapeut. Het expliciete en experimentele karakter is zeker niet voor iedereen weggelegd, de film oogstte in Berlijn gemengde reacties, maar Pintilie scoort wel voor durf en originaliteit. Van deze film bestaat er geen tweede.

De 23-jarige Franse acteur Anthony Bajon werd uitgeroepen tot beste acteur. © AFP

Ook wat betreft de overige prijzen liet de jury zich niets gelegen liggen aan bekende namen. Anthony Bajon werd uitgeroepen tot beste acteur. In 'La Prière' van Cédric Kahn speelt hij een drugsverslaafde jongen die aanspoelt in een katholiek opvanghuis in de Franse bergen. Beste actrice werd Ana Brun voor haar rol als oudere lesbienne in 'Las Herederas', een mooi geobserveerd drama van de debuterende Marcelo Martinessi uit Paraguay dat geheel wordt gedragen door vrouwen.