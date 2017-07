Robbie Williams is nog zeker geen vergane glorie

Je moet het Robbie Williams nageven. Er zijn maar weinig popsterren met het lef om op te komen met een bewerking van het Britse volkslied, en tegelijkertijd zichzelf zo genadeloos belachelijk te maken. Het charisma van de ex-Take Thatter is nog groter dan het publiek, dat zich dinsdagavond 65.000 fans sterk verzamelde in het Nijmeegse Goffertpark, voor Williams’ Nederlandse bezoek tijdens de The Heavy Entertainment Show Tour.

Het is die juiste mix van bravoure en zelfspot waarmee hij het publiek door de avond heen sleept

Het is die juiste mix van bravoure en zelfspot waarmee hij het publiek door de avond heen sleept, niet de soms wat plichtmatige uitvoering van zijn nummers. Pop is entertainment, dat heeft Williams uitstekend begrepen, maar dat wil nog niet zeggen dat muziek meteen bijzaak is.

Dat steekt zeker in het begin. Écht grote hits heeft de popster al tijden niet gehad, recentere nummers als ‘The Heavy Entertainment Show’ van het vorig jaar verschenen gelijknamige album, bijbehorende single ‘Party Like a Russian’ en Take That-reüniesingle ‘The Flood’ slaan een beetje dood (“was dit eigenlijk wel een hit hier, Holland?”). Ondertussen loopt Williams zich als een bokser warm, gestoken in zwart hemd en een soort kilt, die maniakale grijns over het gezicht. Het is zijn oprechte eerbetoon aan George Michael (‘Freedom 90’, en wat is die band trouwens goed) en ‘Come Undone’ waarna de show halverwege de hoogte ingaat.

De Britse zanger Robbie Williams verzorgt een openluchtconcert in het Goffertpark tijdens zijn tour The Heavy Entertainment Show. © ANP

Hoewel: de scheet- en seksgrappen zijn wat plat, het medley-meezing-intermezzo nogal zouteloos, en een enkel rondje in een rondvliegende bokshandschoen (jawel) als enige gimmick in deze ‘heavy entertainment show is ook nogal summier. Je ging al niet voor Williams’ zangkwaliteiten naar een concert, maar zijn vocale gebreken worden pijnlijk duidelijk wanneer de achtergrondzangeressen het deel van Kylie Minogue overnemen in ‘Kids’. Maar wát een goed popnummer is dat eigenlijk, evenals ‘Feel’, ‘Rock DJ’, en natuurlijk, in de toegift, door het Goffertpark als één man meegezongen – ‘Angels’.

De etterbak komt er gewoon mee weg

Stuk voor stuk wereldhits, alleen wel meer dan 15 jaar oud. Toch voorkomt Robbie Williams met speels gemak voor vergane glorie versleten te worden. Ook al worden de jaren zichtbaarder, 43 nu, ook al maakt hij van verschillende rustmomenten in de show gebruik om zittend uit te puffen. Neil Diamonds ‘Sweet Caroline’, uitgevoerd nog wel met Williams’ vader, komiek Pete Conway, leunend op een sofa voorop de catwalk? Bij iedere artiest zou dit vervallen tot schmaltzige kermismuziek voor in de sportkantine. Maar bij een Robbie Williams-concert is dit duet oprecht mooi. De etterbak komt er gewoon mee weg. Topvermaak.

