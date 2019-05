Rob van Essen wint Librisprijs 2019 met zijn roman met ‘bizarre invallen en groteske wendingen’

Originaliteit zou voorop staan, had de jury beloofd. Inderdaad gaat de Libris Literatuurprijs dit jaar naar een bijzonder eigenzinnig boek met een unieke verteltoon: de dystopische roman ‘De goede zoon’, geschreven door Rob van Essen (1963).

Na het zenuwslopende galadiner in het Amstelhotel, met zes genomineerde schrijvers, was het maandagavond juryvoorzitter en oud-minister van cultuur Jet Bussemaker die het verlossende woord sprak. Ze prees Van ­Essens roman als ‘een meesterwerk’ vol ‘bizarre invallen, groteske wendingen, lijnen en lagen’. “Van Essen laat ons zien en voelen wat het betekent om te leven in deze tijd, met zijn ­overdaad aan vrije tijd en luxe, met zijn robots en computers, een tijd waarin alles en iedereen constant in de gaten wordt gehouden en waar ­nodig van bovenaf gecorrigeerd.”

Lethargisch De bevreemdende roman speelt ergens in een nabije toekomst waarin mensen door de invoering van het basisinkomen lethargisch zijn geworden maar wel veel naar het museum gaan. Hoofdpersoon is een naamloze, 60-jarige man, Van Essens alter ego. De schrijver van plotloze thrillers rouwt om zijn dementerende moeder, die hij als ‘goede zoon’ jaren heeft verzorgd en onlangs ten grave heeft gedragen. Dan wordt hij door een vroegere vriend meegenomen op een mysterieuze missie: hij moet het geheugen van een oud-collega herstellen met zijn eigen herinneringen. De geboren verteller Van Essen zuigt je moeiteloos mee in zijn fantasievolle filosofische maalstroom De merkwaardige plot is eigenlijk van ondergeschikt belang, aldus de jury. Zij vindt de roman bovenal ‘een sprankelend werk van literaire verbeelding’ dat de lezer amuseert en aanzet tot nadenken. Kunst, literatuur, de aard van de mens: de geboren verteller Van Essen zuigt je moeiteloos mee in zijn fantasievolle filosofische maalstroom. Als winnaar kreeg hij een cheque van 50.000 euro, bovenop de 2500 euro die alle genomineerden al hadden ontvangen. Minister Ingrid van Engelshoven van cultuur overhandigde hem verder een bronzen legpenning. De schrijver liet vijf concurrenten achter zich: Jan van Aken, Johan de Boose, Esther Gerritsen, Bregje Hofstede en zelfs Ilja Leonard Pfeijffer, die met zijn ‘Grand Hotel Europa’ veelvuldig als winnaar was getipt. Vorig jaar won Murat Isik de prijs met zijn roman ‘Wees onzichtbaar’.

