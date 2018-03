Rob Scholte moet zijn museum in Den Helder binnen dertig dagen ontmantelen

Inzet van het conflict is het gebouw waarin ooit het postkantoor zat. Toen dat leeg kwam te staan, is het in bruikleen gegeven aan een aantal kunstenaars, onder wie Rob Scholte. Andere kunstenaars vertrokken, Scholte bleef. Hij opende er vijf jaar geleden zijn eigen museum, met een omvangrijke collectie van vooral moderne kunst.

Aanvankelijk had de gemeente er wel oren naar om Scholtes museum permanent in het gebouw te huisvesten, zeker toen plannen om op deze plek een nieuw stadhuis te bouwen van tafel waren. Zo'n museum kon een trekpleister voor Den Helder worden, was de gedachte.

Maar opeenvolgende wethouders konden het niet eens worden met Scholte over de voorwaarden. Na twee jaar geharrewar besloot de gemeente begin 2016 het gebouw in arren moede dan maar te koop te zetten. Ook Scholte kon zich melden als kandidaat-koper, bevestigde de gemeente, maar verder dan inleidende onderhandelingen kwam het niet. Eind vorig jaar werd het gebouw voor 650.000 euro verkocht aan een aannemer; er komt ruimte voor woningen, bedrijven en ook cultuur.

'Ik ga niet weg' Rob Scholte