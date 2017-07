Rob Ruggenberg: ‘Drama’s, anekdotes - dát is geschiedenis’

Had uw omslag nog concurrentie van andere kunstwerken? Lees verder na de advertentie “Ik zit nu naar een schilderij te kijken van de Rotterdamse haven. Dat beeld heeft mij al vanaf mijn twaalfde enorm aangetrokken. Ik had toen een ontzettend slecht kerstrapport en die haven, met dat schip dat ik daar zie, dat was de uitweg. Als ik de boot neem dan ga ik een nieuw leven in, nam ik mezelf voor. Ik waagde de poging, maar die mislukte. Ik werd opgepakt door de politie.”

Misschien maar beter ook. “Zeker. Later heb ik trouwens wel een aantal jaren gevaren. Rond mijn 22ste belandde ik in een kibboets. Daar was vaak ruzie over de manier waarop Israëliërs met Arabieren omgingen. Daar las ik ‘The Source’ van James A. Michener, 1968 moet dat geweest zijn, niet lang na de Zesdaagse Oorlog. Ik was toen nog niet zo in de wereld geïnteresseerd, althans niet in de politiek. Door die roman veranderde dat radicaal. Michener vertelt de geschiedenis van Israël in één doorlopend verhaal. Hij gaf me het gevoel dat ik het conflict met de Arabieren snapte. Ik wist: deze twist is er altijd geweest en gaat nooit meer over. Mijn interesse hield daarna niet op bij Israël; Michener wekte een mateloze belangstelling voor alles wat met het verleden te maken had.” Kinderen zijn nog onaangetast geïnteresseerd in de wereld Rob Ruggenberg

Is daardoor de auteur van historische romans in u geboren? “Nee, daar was iets meer voor nodig: fase 2. Ik ging de journalistiek in, bij de krant in Dordrecht. Daar kocht ik het verzameld werk van Flavius Josephus, een oeuvre over de oude geschiedenis van de Joden. Ik geloof dat ik er een tientje voor betaalde. Nou, dat was het waard! Drama, anekdotes; zo moest geschiedenis verteld worden. Er viel niet één kwartje, er viel een hele prijzenpot toen ik het las. Ik zag ook dat Michener Flavius gebruikt had en dacht: zoiets moet ik ook kunnen. Alleen wilde ik liever schrijven voor kinderen, ik was een beetje uitgekeken op de wereld van volwassenen, die al meer om geld ging draaien. Kinderen zijn nog onaangetast geïnteresseerd in de wereld. Ja, vanaf dat moment wilde ik historische jeugdromans schrijven en ik wist ook hoe het moest: door Michener en Flavius te mixen.”

Journalist Rob Ruggenberg (1946) Schrijft historische jeugdromans. Met ‘Haaieneiland’ verwierf hij nominaties voor de Prijs van de Jonge Jury en de Thea Beckmanprijs.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.