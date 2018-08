Ritme en taal als bindmiddel van de Spaanse diaspora

Het is pas een jaar geleden, maar de vorige zomer was ‘Despacito’ zó alomtegenwoordig dat het lijkt alsof het nummer van Puerto Ricanen Luis Fonsi & Daddy Yankee er áltijd al is geweest. Vorig jaar stapelde het nummer met die o-zo ver-slavende ver-tra-ging (…des…pa…citoóóó) record op record. Het is vrijwel zeker de grootste wereldwijde zomerhit in de lange geschiedenis van Spaanstalige zomerhits. Die zeer, zeer zomers is. Om maar eens wat te noemen: ‘La Bamba’ (Los Lobos, Los Angeles), ‘Bamboléo’ (Gipsy Kings, Frans-Catalaans), ‘Feliz Navidad’ (de Puerto Ricaan José Feliciano) en ‘Que si, Que no’ (Jody Bernal uit Delft).

Hoho, wacht, deze week was Spanje toch aan de beurt? Vergeef ons dit gesjoemel, maar ritme en taal zijn bindmiddel van de gigantische Spaanstalige diaspora. Vooruit, uit het país de madre zelf: Bailando (Enrique Iglesias, uit Madrid) ‘The Ketchup Song’ (Las Ketchup, Cordoba) en natuurlijk de allergrootste: ‘Macarena’ van Los Del Rio (uit Sevilla).

De Spanjaarden laten hun zwoele clave-ritmes versmelten met de hippe, ruimtelijke beats uit de trap-muziek

Erfenis van Despacito Maar nu, na ‘Despacito’, strooit iedereen weer kwistig met salsakruiden. Het oude adagium ‘met Latin zit je altijd warm’ is wederom in zwang. Bij de makers zelf: Fonsi met ‘Calypso’ en Yankee met ‘Dura’. Verder bestormen de Latijns-Amerikanen Nicky Jam, Ozuna, Reik, J. Balvin en Becky G wereldwijd de hitlijsten met hun reggaeton, salsapop en latinrap. Zo mag de samenwerking tussen zangeres Mala Rodriguez en dj/producer Juan Magán er zijn (‘Usted’) en is de Barcelonees Alvaro Soler met popdeuntje ‘La Cintura’ hard op weg zijn derde zomerhit op rij te scoren. Maar hét nummer dat in Spanje dagelijks het eind van de siësta inluidt is ‘Lo Malo’ van Ana Guerra en Aitana - zangeressen die dit jaar allebei doorbraken in de talentenjacht ‘Operacion Triunfo’. Daarnaast doet Aitana het ook nog eens goed met haar nummer ‘Teléfono’. Hier klinkt de erfenis van ‘Despacito’. Het oude continent mixt vlekkeloos met het nieuwe: de Spanjaarden laten hun zwoele clave-ritmes versmelten met de hippe, ruimtelijke beats uit de trap-muziek, overgewaaid uit de VS. Fris, zwoel en zomers? Dat zeker.