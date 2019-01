Rijksmuseum zoekt alle Rembrandts van Nederland

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de beroemde zeventiende-eeuwse meester Rembrandt (1606-1669) overleed. De tentoonstelling Alle Rembrandts vindt plaats in het kader van die 350e sterfdag, en het jaar is uitgeroepen tot het Jaar van Rembrandt. Op de tentoonstelling zijn voor het eerst in de geschiedenis alle schilderijen, tekeningen en etsen uit de eigen collectie van het Rijksmuseum te zien.

Zowel d & t De Rembrandts naar wie het museum nu op zoek is, moeten Rembrandt als eerste voornaam hebben. Ook moet de naam zowel de d als de t bevatten. In 2014 waren er volgens de namenbank van het Meertens Instituut 203 Rembrandts in Nederland. Geïnteresseerde Rembrandts kunnen zich tot 1 februari melden bij het Rijksmuseum. Wie dat doet, wordt als 'super-vip' ontvangen tijdens de opening en mag de rest van het jaar bij alle speciale Rembrandt-evenementen van het museum zijn.

