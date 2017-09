Rijksmuseum doet onderzoek naar stukken uit de koloniale collectie

Bekeken wordt of de objecten mogelijk op onrechtmatige wijze in de Nederlandse kunstcollectie terecht zijn gekomen: via roof, confiscatie of gedwongen verkoop.

"Dit is een trendbreuk", zegt Van Beurden, die jarenlang onderzoek deed naar koloniale kunstschatten met een dubieuze herkomst in Europese musea. Dit voorjaar verscheen zijn boek 'Treasures in Trusted Hands'. Daarin pleit hij ervoor dat bezitters van betwiste koloniale objecten een voorbeeld nemen aan de manier waarop met naziroofkunst is omgegaan (zie box onderaan).

Van Beurden: "Vijftien jaar geleden was het Rijksmuseum medeondertekenaar - met onder meer het Louvre in Parijs, de grote musea in Berlijn en het British Museum - van een Verklaring van grote westerse musea, waarmee ze een eind wilden maken aan de discussie over in het verleden verworven objecten. De manier waarop ze aan koloniale objecten waren gekomen, moest in het licht van dat verre verleden worden bekeken. Nu breekt het Rijksmuseum met die Verklaring. En gaat het toch onderzoeken hoe bepaalde stukken zijn verworven. Dat is een flinke stap vooruit."

Transparant zijn

In een interview zaterdag met NRC Handelsblad zei Martine Gosselink, hoofd van de afdeling geschiedenis van het Rijks, dat een museum moet weten wat het in huis heeft en daarover transparant moet zijn. Door het onderzoek kan het museum zich voorbereiden op eventuele claims of zelfs 'voorwerpen teruggeven die niet rechtmatig zijn verworven'. Het aanpassen van tekstbordjes is ook een optie. In 2015 werden aanduidingen als neger, kaffer en Hottentot verwijderd. Bij sommige koloniale stukken wijst het museum er al op dat het om een in oorlogstijd buitgemaakt object gaat.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de diamant van Banjarmasin, één van de tien voorwerpen die worden onderzocht. De diamant was ooit in het bezit was van sultan Panembahan Adam van Banjarmasin (Zuid-Borneo). In 1859 besloot Nederland het sultanaat met geweld in te lijven nadat er problemen waren ontstaan over de troonsopvolging. De diamant werd toen tot Nederlands staatsbezit verklaard.