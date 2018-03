Rijken der aarde hangen in het Rijksmuseum

Daar hangen ze, de rijken der aarde. Zelfverzekerd, chic, ijdel. De 39 levensgrote portretten die op de tentoonstelling 'High Society' in het Rijksmuseum hangen, tonen allemaal prachtig uitgedoste mensen. De dure stoffen en ingenieuze patronen van hun kledingstukken suggereren welvaart. Maar beter nog lees je hun hooggeplaatste positie af aan hun blik: neus in de lucht, hand in de zij, de tevreden uitdrukking op hun gezicht. Niemand kan hun iets maken. Althans, dat willen ze ons doen geloven.

Wat zouden ze in hun nopjes zijn geweest als ze wisten dat ze nu in het Rijksmuseum hangen, op de tentoonstelling waarmee de aankoop van Rembrandts levensgrote portretten van Marten en Oopjen door het Rijksmuseum en het Louvre wordt gevierd. Hun terugkeer in Amsterdam moest een feestje worden. Conservator Jonathan Bikker bedacht dat de twee chique Amsterdammers zich dan moesten omringen met andere hooggeplaatsten die zich ten voeten uit en levensgroot lieten afbeelden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

En een feestje is het geworden, want de eredivisie van de schilderkunst is hier in de zachtroze gekleurde feestruimte verzameld: onder anderen Velázquez, Veronese, Cranach de Oudere, Anthony van Dyck, Gainsborough, Manet, Singer Sargent en natuurlijk Rembrandt. Het is de nieuwe lijn van Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits. Hij wil de Nederlandse schilderkunst in een internationale context laten zien.

Geld speelt geen rol

De topschilders schilderden koningen, keizers, edelen, kooplieden, industriëlen en hun vrouwen. Oud geld, nieuw geld, maar hoe dan ook de mensen voor wie geld geen rol speelt. Want alleen dan kon je je zo'n portret van zo'n 2,5 bij 1,5 meter veroorloven. Rembrandt hanteerde een prijs van 500 gulden (omgerekend naar nu ongeveer 100.000 euro). Rond 1900 kon een portret door een gerenommeerde schilder als Whistler oplopen tot de prijs van een luxehuis.

Maar je kreeg er ook heel wat voor: een portret vol prestige. En niet alleen omdat iedereen kon zien dat een groot portret veel geld kostte. Je kon je ook in je mooiste kleren laten zien. Van pofbroeken naar schoenrozen, van hooggesloten naar decolleté: de mode van de afgelopen vijf eeuwen komt voorbij. En voor een schilder was het een koud kunstje om je een wat gunstiger uiterlijk te geven of je in een voorname houding te schilderen, desnoods in het adamskostuum van de held Hercules (Goltzius). Ook statussymbolen zijn er volop te zien: wapens, honden, een leeuw. Ook opvallend: de vele handschoenen. Aan, uit of halverwege, met dit overbodige attribuut konden schilders beweging suggereren.

Op de tentoonstelling zijn zo'n vijf eeuwen vertegenwoordigd, vanaf de allereerste portretten in dit genre - Hendrik de Vrome, hertog van Saksen, en zijn vrouw Catherina van Mecklenburg (Lucas Cranach de Oudere) - tot de portretten van de nouveaux riches begin twintigste eeuw. Daarna stierf deze portretsoort uit, omdat schilders er geen belangstelling meer voor hadden. Abstract kreeg de voorkeur. Van stijf en formeel veranderde het poseren in los en vrij. De knappe dr. Pozzi (John Singer Sargent) is geschilderd in rode kamerjas, bij Anna, gravin van Noailles (Kees van Dongen) vermoedt de kijker een tepel. Ravissant is het enige woord voor het portret van de markiezin Luisa Casati (Giovanni Boldini). De schilder zette de frêle vrouw met de grote ogen en haar hond neer in snelle, scherpe vegen, alsof ze een irreëel spookbeeld is.

Tekst gaat verder onder de afbeelding