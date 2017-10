Revolutionary Road: heerlijke acteurs in clichématige setting

Ze zitten in zo'n echte ouderwetse leefkuil, de twee stellen in de theatervoorstelling 'Revolutionary Road'. Een heldere vorm om de bekrompenheid van hun leven weer te geven: gevangen in aangeharkte knusheid en regelmaat.

Acteur Jacob Derwig bewerkte voor Theater Rotterdam de roman 'Revolutionary Road' van de Amerikaanse schrijver Richard Yates (1926-1992). Een klassieker over het leven in de jaren vijtig in de Amerikaanse suburbs. In regie van Erik Whien is het vooral een universeel verhaal over 'de hopeloze leegte van het bestaan'. Met her en der helaas wat gedateerde elementen, die de kracht van het verhaal wat ondermijnen.

Verwachtingen van de maatschappij

Centraal staat het echtpaar April en Frank Wheeler. Twee jonge mensen met twee jonge kinderen die vastzitten in de verwachtingen en regels van een middelmatig gezinnetje. April is een gefnuikte actrice en Frank doet reclamewerk waarin hij geen interesse heeft. Samen lachen ze om de bekrompenheid van hun omgeving en vooral om hun meest naaste vrienden Milly en Shep Campbell. Als April met een plan komt om naar Parijs te verhuizen, waar zij de kost zal verdienen zodat Frank 'zichzelf kan vinden', lijken ze eindelijk een opening te zien om hun saaie burgerleven te doorbreken en echt te gaan leven. Maar hoe gaat dat met droom en daad... Frank kan promotie krijgen en wordt aangetrokken door status en geld, April raakt weer zwanger. Ingaan tegen de verwachtingen van de maatschappij wordt zo wel erg lastig.

Heerlijk ac­teurs­the­a­ter, maar was er nou echt geen hedendaagsere draai aan te geven?

Revolutionary Road is een onderhoudend verhaal met vaak scherp gesneden dialogen. Bovenal is het een fijn acteursstuk. Alejandra Theus als April boeit voortdurend met haar schakelen tussen extatisch blij, pruilend depressief en vijandige haat. Teun Luijkx is een mooie All American Guy: naïef, zelfingenomen en onzeker. Alle overige rollen worden gespeeld door Malou Gorter en Jacob Derwig, die vooral excelleren als de neurotische buurvrouw Helen met haar geesteszieke en goudeerlijke zoon John, die ondanks (of dankzij?) tientallen elektroshocks precies ziet hoe bij April en Jack de vork in de steel zit.

Heerlijk acteurstheater kortom. Maar waarom moeten we de 'leegte' van het bestaan doorzien aan de hand van Amerika in de jaren vijftig? Was daar nou echt geen hedendaagsere draai aan te geven, waarin vrouwen en mannen minder stereotiepe maatschappelijke rollen vervullen? Dat had de voorstelling minder humoristisch, maar wel nog veel confronterender gemaakt.

