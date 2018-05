Réus: de grootste harp ter wereld

Een beest. Zo noemt Remy van Kesteren zijn nieuwe harp. Een beest dat hij nog moet leren temmen. Maar wat is hij er blij mee. Zijn nieuwe harp, de Réus (denk het Nederlandse woord, spreek uit met een aparte e en u) 49 heeft extra snaren, meer power in de klank en enkele andere, belangrijke verbeteringen.

Vier jaar geleden liep Van Kesteren (29) tegen de grenzen van zijn harp aan. Bij het arrangeren van het pianoconcert voor de linkerhand van Ravel merkte hij dat de harp niet laag genoeg kon spelen: hij miste twee snaren. Hij vroeg de mensen van het Italiaanse harpmerk Salvi om het aantal snaren uit te breiden van 47 naar 49, zodat ook de lage A erop zat. Maar dat had veel meer voeten in de aarde dan gedacht. Het voordeel was dat Van Kesteren nu uitgebreid in gesprek raakte met de ontwikkelaars van Salvi. En die konden nog wel een paar andere wensen van hem in vervulling brengen.

Nu kan dit nieuwe instrument zowel akoestisch als elektrisch versterkt worden bespeeld. Ook zit er een dempmechaniek aan, waardoor je met één beweging van de knie alle snaren kunt dempen. Dat gaat een stuk sneller dan met de armen. De klank van deze grootste harp ter wereld heeft meer power gekregen, zodat het instrument zelfs in zachte passages beter hoorbaar is. Van Kesteren kreeg de hulp van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, dat het innovatieproces begeleidde. Het fonds kocht het instrument ter waarde van 70.000 euro ook voor hem aan.

Deze harp heeft meer kracht zonder dat de schoonheid van de klank eronder lijdt Remy van Kesteren

Een revolutie? Zo durft Van Kesteren de XXL-harp nog niet te omschrijven. "Dat moet nog blijken. Maar het instrument kan wel het concept van de harp voortstuwen. Nu moeten harpisten in een orkest vechten om hoorbaar te zijn. Ook voor een solist bij een orkest is het moeilijk om erbovenuit te komen. Deze harp maakt dat makkelijker, hij heeft meer kracht zonder dat de schoonheid van de klank eronder lijdt. Ook in andere muzieksoorten biedt de grote harp nieuwe mogelijkheden, die we nog moeten ontdekken."

Pleyel versus Érard Het is meer dan honderd jaar geleden dat de harp voor het laatst grondig werd aangepast. Begin twintigste eeuw ontwikkelde de Franse piano- en harpbouwer Érard de harp in zijn huidige vorm, met pedalen waarmee je de snaren een halve toon hoger of lager kunt laten klinken. Concurrent Pleyel bedacht tegelijkertijd een harp met elkaar kruisende snaren. De componist Debussy kreeg van Pleyel de opdracht een stuk voor de nieuwe harp te schrijven, Ravel schreef in opdracht een stuk om het model van Érard aan te prijzen. Van Kesteren: "Het leverde twee prachtige stukken voor de harp op. 'Danse sacrée et danse profane' van Debussy en 'Introduction et Allegro' van Ravel. Pleyel legde het af tegen Érard, maar Debussy had daar kennelijk al rekening mee gehouden, want hij schreef een stuk dat ook goed uitvoerbaar was op de winnende harp." Van Kesteren deed hetzelfde als Érard en Pleyel en vroeg componist Raaf Hekkema om een compositie voor de Réus 49 te schrijven. Maar vóór hij die in het openbaar speelt, moet hij zich eerst beter thuis voelen op dat 'beest', zegt hij. "Er zitten nog allerlei ongekende mogelijkheden op. Zo kun je het dempmechaniek vastzetten, zodat het tokkelen op de harp gaat klinken als de Malinese kora, een broertje van de harp. Dat dempen gaat met stukjes foam, maar dat kun je vervangen door ander materiaal. En dan klinkt de harp weer anders."