Respectvol en evenwichtig gedrag? Helemaal niet vanzelfsprekend

Neem nou die stakende buschauffeurs, die in hun strakke rijschema niet eens plaspauze krijgen en te veel haast hebben om een oud vrouwtje rustig de bus in te laten. Hoe díe keken in het NOS Journaal toen er toch iemand met de bus ging rijden. “Besmet werk!” Het stoom kwam hen uit de oren.

In ‘Nieuwsuur’ later zaten FNV-onderhandelaar Paula Verhoef en de voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer Fred Kagie kinderachtig te kibbelen. Het ging over een eerdere deal die weer onderuitgehaald was. Welles. Nietes. Dat zeiden ze niet, maar zo klonk het wel.

Bij mijn zus en mij gaat het nog net zo. En dan weet je: wat volwassen mensen zeggen representeert maar een klein beetje beschaving en grotendeels oermensgedrag. Dan gaat het over instincten als: blijft er wel genoeg voor mij over? Kan ik overleven als ik met jou samenwerk of ben je niet te vertrouwen?

Stratenmaker Arie droop na de scheiding af met alleen zijn ver­jaar­dags­ca­deau: de tv

Achter het milde groen In dat opzicht is de documentaire ‘Lief en leed op Parc Beaugarde’ van Hans Pool fascinerend. Op het vakantiepark bij Culemborg wonen veel mensen die na een scheiding proberen hun leven weer bij elkaar te rapen. (André Hazes junior zit er niet, na de breuk met 'zijn' Monique. Maar daar horen we vanavond meer over in ‘André Hazes: Ik haal alles uit het leven' bij SBS6.) Ze zitten maanden in die chalets en badderen in het kalme meertje, maar schipperen ondertussen met exen die geld willen, of met oud-schoonfamilies die niet snappen waarom ze voor zichzelf kozen. Achter het milde groen gaan heel wat oerwoudperikelen schuil. VPRO-regisseur en cameraman Hans Pool portretteert het lijden dat onder de schijnbare rust speelt. Hij komt onder de huid. Ik moest er even inkomen, want hij brengt ook veel saaiheid en lelijkheid in beeld, maar van Pool weet je: hij komt altijd met iets thuis. Die blikken net wat langer in beeld. Die stiltes die de geportretteerden dan maar opvullen met nog een verhaal. In zijn mooie reisseries als 'Van Moskou tot Moermansk' en 'Van Dis in Afrika’, maar ook in ‘In De Leeuwenhoek’ met Hugo Borst en Adelheid Roosen nu, is er altijd oog voor wat er achter de façade speelt. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat mensen respectvol en evenwichtig met elkaar kunnen omgaan, daar komt het vaak op neer.