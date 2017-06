Respect voor het weglaten van de slot-n

Vooral de mensen die anderen verwijten dat zij zich niet aan de regels houden, hebben vaak een gelijk van gewapend beton waar de officiële norm geen vat op heeft.

Deze week ontstond er reuring in de kranten naar aanleiding van een lezersbrief waarin geklaagd werd dat het uitspreken van de slot-n in werkwoorden ('werkwoorde') en meervouden ('meervoude') zo verwaarloosd werd. Correct spreken, ho maar!

De discussie was voorspelbaar. Je hebt altijd mensen die zich in het kader van de beschaafdheid en goede zeden in het algemeen achter zo'n klacht scharen, en aan de andere kant van het spectrum heb je mensen die aanvoeren dat de taal 'nu eenmaal' verandert. De opmerking dat de gewraakte uitspraak door taaladviseurs gewoon goedgekeurd is, gaat in het geweld van de discussie vaak verloren, of geeft alleen maar voeding aan de mening dat 'ze (die taalkundigen) tegenwoordig maar alles goed vinden,' al dan niet voorzien van een voorbeeld waarin totaal ongerelateerde fouten op elkaar gestapeld zijn.

Hoe zit het dan? Als je al een officiële uitspraaknorm van het Nederlands hebt, dan is die dat je die slot-n niet moet uitspreken, punt. Natuurlijk, er zijn regio's waarin men dat wel doet en alle respect daarvoor, maar voor de echte scherpslijper zou dát geen Standaardnederlands zijn.

Mensen die het uitspreken van de slot-n afkeuren, hebben dus geen enkel respect voor de officiële taalregels.

