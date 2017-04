Respect: van eerbied en ontzag tot aanzien en achting

In feite is respect afdwingen al sinds het eind van de negentiende eeuw courant. De combinatie klinkt nogal dwingend, maar is een metafoor. Als iemand respect afdwingt, betekent dit dat hij of zij door een bijzondere prestatie of door (wetenschappelijke, sportieve e.d.) kwaliteiten eerbied en ontzag verdient. Omdat niemand daaromheen kan, gebruiken we afdwingen in plaats van verdienen.

Respect, dat heb je of dat heb je niet Jules Deelder

Tegenwoordig hoor je inderdaad ook dat mensen respect eisen of willen. Niet om wat ze gedaan hebben, maar simpelweg omdat ze bestaan of ter ondersteuning van hun gevoel van eigenwaarde. Met andere woorden: ze hebben niet iets speciaals gedaan om respect te verdienen, maar ze willen het toch. In januari bekritiseerde Jules Deelder in een interview in deze krant dit fenomeen al in fraaie bewoordingen: 'Dat gezeik over respect, réspéct, ik wil respect! Hou toch op, man! Respect, dat heb je of dat heb je niet. Iedere keer als je zo'n woord gebruikt, wordt de kracht ervan minder.'

Respect willen/eisen knaagt niet alleen aan de kracht van het woord, maar ook aan de betekenis ervan, want in 'Ik wil/eis respect' betekent respect vaak niet zozeer eerbied en ontzag, als wel aanzien en achting.

Respect wordt ook steeds vaker als tussenwerpsel gebruikt: 'Hé man, respect!' Daarmee drukken jongeren niet zozeer eerbied en ontzag voor een ander uit als wel waardering voor wat hij of zij heeft gedaan.

