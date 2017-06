Residentie Orkest kiest dertiger Nicholas Collon als chef

Nicholas Collon wordt de nieuwe chef-dirigent van het Residentie Orkest. De pas 34-jarige Brit was al sinds augustus vorig jaar aan het werk als gastdirigent in Den Haag. De samenwerking beviel zo goed, dat hij vanaf het seizoen 2018-2019 de chef wordt en minstens acht weken per seizoen komt dirigeren.

Collon heeft al veel ervaring met leiderschap. In 2005 was hij een van de oprichters van het Engelse Aurora Orchestra, dat zich vrij snel ontwikkelde tot een orkest met een platencontract en optredens in de roemruchte concertserie the Proms.

Artistiek directeur van het orkest, Sven Arne Tepl is ‘superblij’ dat hij dit talent aan het orkest heeft weten te binden. “Andere orkesten jagen ook achter hem aan. Hij heeft meerdere aanbiedingen gehad en wordt ook vaste gast bij een orkest in Keulen. Maar hij beschouwt het Residentie Orkest nu als zijn hoofdbaan. Behalve dirigeren gaat hij ons ook adviseren over zaken als de programmering.”

Bijzondere chemie Tussen orkest en dirigent was al vrij snel sprake van een bijzondere chemie, ontdekten ze van beide kanten. Dat werd ook opgemerkt in de pers. Trouw vond dat de dirigent een ‘opmerkelijke boost’ gaf aan het Residentie Orkest. NRC sprak van ‘fris elan’. Andere orkesten jagen ook achter hem aan Sven Arne Tepl Maar het orkest kiest niet alleen voor de jonge dirigent - die overigens ook altviool, orgel en piano speelt - omdat hij op hoog niveau musiceert en het goed klikt tussen hem en de musici. Hij past ook goed in Den Haag omdat hij zich net als het orkest bezighoudt met de vraag hoe een orkest tegenwoordig nog van maatschappelijk belang kan zijn en hoe een breed publiek kan worden bereikt. Ook bij het Aurora Orchestra heeft hij daar ervaring mee. Zo mixte hij jazz, klezmer en tango door klassieke programma’s. “We leven in het tijdperk van de ipod shuffle. Daarom brengen we verschillende dingen samen, maar wel altijd met een reden,” zei hij daarover in de Engelse krant The Guardian. De benoeming van Nicholas Collon maakt een einde aan een moeilijke periode bij het Residentie Orkest. Nadat de vorige chef Neemi Järvi in 2012 afscheid nam, kwam er geen nieuwe vaste chef. Het orkest kreeg negatieve beoordelingen en raakte een derde van zijn subsidie kwijt. “Dat was een aantasting van ons zelfbewustzijn,” aldus Tepl. Maar inmiddels vecht het orkest zich uit dit dal. De energie die Collon de musici geeft, kan daar goed bij helpen, denkt Tepl. Jan Willem de Vriend, de andere vaste gastdirigent van het orkest, blijft tot de zomer van 2019 nauw betrokken bij het orkest. Met De Vriend werkte het orkest aan het repertoire van Mozart, Beethoven en tijdgenoten. Daarna neemt Richard Egarr die taak van hem over.

