Renée van Wegberg subliem in verder matige musical over Liesbeth List

Sluik licht straalt uit een glazen kroonluchter. In stilte, in het halfdonker, loopt een breekbare vrouw naar een grote lege tafel. Ze gaat zitten en zet een pruik op. Het blijkt Liesbeth List te zijn.

We horen een cello. Klanken door merg en been, treurig, klassiek. 'Heb me lief', zingt de cello voorzichtig. De gepijnigde List gromt dat de dood haar leven in kruipt. Maar 'Au suivant!' En dan zingt ze.

Om de dood te bezweren en om het leven te grijpen vlak na het overlijden van haar man Robert.

Kippenvel Binnen vijf minuten zit je bij de voorstelling over het leven van List met kippenvel. Vooral door de sublieme vertolking van Renée van Wegberg. De warme, lichthese stem, de strakke schouders, de schichtige onrust in het lijf, de grote gebaren, het ritme van spreken: alles klopt. Magie. Ook wanneer Van Wegberg later in de voorstelling jongere en oudere versies van List speelt en zingt, blijft de gelijkenis geweldig. Met haar intense en bezielde performance overtuigt ze keer op keer. Alsof we een reis door de tijd maken en proeven en horen hoe List in de jaren zestig, zeventig, tot nu toe zong. Zelfs als Van Wegberg Piaf zingt, zie je precies hoe ze List speelt die Piaf speelt. Dezelfde gebaren, dezelfde motoriek en overtuigingskracht, met daaronder de onzekere List die Piaf mocht spelen. Wat een goud kregen producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen met deze vertolkster in handen. Hoe ontzettend zonde is het dan dat de rest van de voorstelling zo tegenvalt. Lists leven kent genoeg drama, maar deze schrijver heeft het niet opgepakt