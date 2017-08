Renée Fleming heeft een stem die helder is als glas

Ze stond maar een paar meter van hen af. Toch zagen heel wat bezoekers sopraan Renée Fleming tijdens het slotapplaus niet direct, in het 'echt', maar via het schermpje van hun smartphone. Zelfs vanuit de achterste rijen in het Amsterdamse Concertgebouw haastten bewonderaars zich naar voren om een foto te maken van de diva. Zijzelf bleef onverstoorbaar lachen en buigen.

Misschien wilden de bezoekers Flemings sieraden nog gauw van dichtbij zien. Naast de liedteksten waren in het programma een paar regeltjes opgenomen over de ontwerpers van haar japon en haar fonkelende accessoires.

Haar stem, die laat zich niet zo gemakkelijk vangen. Haar stem onderga je. Het geluid dat de Amerikaanse produceert is warm en helder als glas. En daarmee zette ze haar collega's in het Royal Stockholm Philharmonic Orchestra op het juiste spoor. Onder Sakari Oramo was goed gestudeerd, zo bleek, al werd het resultaat tamelijk kaal en direct de zaal in geslingerd. Fleming bezit een instrument waarmee ze de hele wereld aankan. Haar pure behandeling van de muziek, die drama en expressie voortbrengt, maakte de emotionele lading van Barbers 'Knoxville: Summer of 1915' zeer invoelbaar. Idem in 'Daphnes Verwandlung' van Richard Strauss. Natuurlijk, ze zong een rol, maar daar leek ze mee samen te smelten.

De orkestbijdrage paste redelijk in Strauss, terwijl het publiek zijn hart vasthield voordat de zangeres het podium betrad. Bij de concertopening, de derde 'Leonore'-ouverture van Beethoven, werd de luisteraar namelijk de stuipen op het lijf gejaagd. Een rigoureus hard en zacht verdreef iedere beethoveniaanse kleur uit het stuk. Fleming nodigde de Zweden uit de muziek te laten klinken alsof ze op het moment zelf ontstond. Die vaardigheid bleef in Schumanns Derde Symfonie, de 'Rheinische', hangen. Hoewel chef Oramo enige koelheid uitstraalde, kwam hier de o zo menselijke maat van Schumanns emoties duidelijk naar voren.

