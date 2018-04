Renate Dorrestein over Renate Dorrestein

Renate Dorrestein

Dagelijks werk. Een schrijversleven.

Podium; 297 blz. € 19,99

Oordeel: rijke, brede selectie biedt waardevol inkijkje

Lees verder na de advertentie

Bij het lezen van 'Dagelijks Werk' moest ik toch weer even aan de Lezeres des Vaderlands denken die in 2016 ijverde voor meer aandacht voor literatuur van vrouwen in de boekenbijlagen. In Dorresteins zojuist verschenen terugblik op haar schrijversleven zit ook haar artikel uit 1985 over de Anna Bijns Prijs voor 'de vrouwelijke stem in de literatuur' - toen in het leven geroepen door Elly de Waard, Anja Meulenbelt, Caroline van Tuyll en Dorrestein zelf.

Dorrestein maakt gehakt van weer een scenariopoging

Iedereen viel destijds over deze Anna-Bijns-dames heen. Want wat deed dat er eigenlijk toe, geslacht, het ging toch om de literaire kwaliteit? "Maar zo simpel lag het natuurlijk niet", aldus Dorrestein. Want wie bepaalde wat 'kwaliteit' was, wat 'mooi' en 'geslaagd' zou heten, of 'ondermaats' en 'mislukt'. Dat waren al die heren die verontwaardigd in de pen klommen ('wie wil er nou schrijven als vrouw?', schreef er eentje, best geestig). Op één gunstige uitzondering na: Gerard Reve die zichzelf meldde als kandidaat voor de prijs als 'meest vrouwelijke Nederlandse schrijver'.

Het grotere aandeel van mannen in de literatuurkritiek had tot gevolg dat veel boeken van vrouwen als niet relevant terzijde zijn geschoven, zo noteerde Dorrestein in 1985. Dertig jaar later nog steeds waar, al heeft De Lezeres met haar telwerk zeker resultaat geboekt, en doen ook uitgeverijen nu hun best de schade in te lopen getuige bijvoorbeeld recente herontdekkingen van vergeten schrijfsters als Dola de Jong of Grace Paley en Shirley Jackson.

Laatste boek Terzijde geschoven is Renate Dorrestein zelf zeker niet, en ze zal vermoedelijk ook niet snel in vergetelheid raken. De aanleiding tot de terugblik is nu wel het droevige feit dat 'Dagelijks Werk' waarschijnlijk haar laatste boek zal zijn. Afgelopen september maakte de schrijfster bekend dat ze terminaal ziek is. In de inleiding van 'Dagelijks Werk' beschrijft ze hoe ze het plan voor een roman rond het Noorder Kinderhuis in Haarlem (haar boeken beginnen altijd met de vondst van een tot de verbeelding sprekende locatie) moet laten varen als ze in het najaar van 2016 het slechte nieuws te horen krijgt. Een nieuwe roman is niet meer zo'n goed idee. "Bij je volle bewustzijn je laatste roman schrijven, bij elke zin weten dat het hier gaat om het sluitstuk van je oeuvre, orgeltoon, orgeltoon, dat leek me een opdracht waartegen ik niet was opgewassen." Renate Dorrestein in 1976, toen journalist van Panorama. © Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo Dorrestein slaat aan het opruimen, afscheid nemen, snikken en weggooien, want "stel je voor dat je na je dood, als je je niet meer kunt verweren, een biográáf achter je aan krijgt". Ze diept artikelen, brieven, kattebelletjes, lezingen en inleidingen op - deels ongepubliceerd of alleen in kleine oplages. Haar 'oefenoeuvre' doopt ze het; de grondstoffen van haar romans, veel van haar thema's en onderwerpen komen voorbij. Wij, haar lezers, 'de bondgenoten van de schrijver', kunnen haar selectie nu in bundeling lezen; telkens ingeleid met haar herinneringen aan het ontstaan van een tekst. Genoeg materiaal om ook als lezers eens verder te denken over wat dat dan is, 'een echte Dorrestein', zoals er bij deze laatste even triomfantelijk als ironisch op de achterflap staat. Ze is een strijdvaardige moralist die niet bang is om, ook als dat helemaal niet in de mode is, een feministisch tegengeluid te laten horen In de hier verzamelde stukken klinkt de ook uit haar werk bekende, altijd voortvarende, vastberaden opgewekte stem, de schrijfster met een hang naar lugubere verhalen rond verknipte gezinnen en moordlustige minnaressen, maar wel met humor en lichtheid gebracht. Daarnaast herken je de strijdvaardige, hartstochtelijke moralist die niet bang is om, ook als dat helemaal niet in de mode is, een feministisch tegengeluid te laten horen. De commentator Dorrestein waarschuwt voor verschijnselen die haar niet zinnen, bijvoorbeeld het door velen omarmde leedvermaak van Paul de Leeuw ('sedert wanneer is breed uitgemeten onfatsoen ineens een hogere vorm van idealisme?') dat ze in 1998 in een spraakmakend betoog linkt aan het zinloze geweld op straat tegen Meindert Tjoelker.