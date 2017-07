Rembrandt, Picasso en Appel samen op reis door het land

Toch maken Rembrandt, Jan Steen, Berckheyde, Monet, Signac, Picasso, Brancusi, Jacob van Ruisdael, Savery en Karel Appel dit najaar samen een tour door Nederland. Van elke kunstenaar gaat één topstuk mee op deze reizende expositie langs zes musea.

De kunstwerken zijn afkomstig uit het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Mauritshuis. Ze zijn allemaal aangekocht met geld van de deelnemers van de BankGiro Loterij en andere particulieren, fondsen en bedrijven. De vier musea willen met deze presentatie onderstrepen hoe onmisbaar die steun is. Met alleen hun eigen aankoopbudget hadden ze deze topwerken nooit kunnen kopen.

Portret van een oude man, 1667 © Rembrandt, Mauritshuis Den Haag

Elk jaar krijgen de vier musea samen ongeveer 7,5 miljoen euro. Die bijdragen mogen ze ook opsparen voor grote aankopen. Deze financiële buffer is essentieel, zegt een woordvoerster van het Mauritshuis, omdat musea vaak snel moeten handelen als er een belangrijk kunstwerk op de markt komt. Ook blijken andere geldschieters eerder geneigd mee te betalen, als er al een basisbedrag beschikbaar is.

De tour begint op 4 oktober in het Mauritshuis in Den Haag en reist daarna door naar het Fries Museum in Leeuwarden, TwentseWelle in Rijksmuseum Twenthe in Enschede, Van Abbe in Eindhoven en Kröller-Müller in Otterlo. De laatste halte is het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Te zien zijn onder meer De vierkante man (1951) van Karel Appel, Molens bij Zaandam (1871) van Monet, Portret van een oude man (1667) van Rembrandt en het Uiltje (1951-1953) van Picasso.

Petite chouette (Uiltje), 1951-1953 © Pablo Picasso, Kröller-Müller Museum Otterlo

