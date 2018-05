Rembrandt inspireerde Varga Weisz met het maken van Galgenfeld

Conservator Paula van den Bosch van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, dat Galgenfeld met steun van het Mondriaan Fonds kocht, had ook die associatie toen ze het voor de eerste keer zag. "Het is een heel gewaagd werk dat je raakt en waar je stil van wordt."

De Duitse kunstenaar Paloma Varga Weisz (Mannheim, 1966) liet het in 2004 voor het eerst zien in Museum Kurhaus in Kleve. Een jaar later leidde het op de Biënnale van Venetië tot haar internationale doorbraak.

We willen het meteen aan het begin zetten. Dat is een heftige entree, maar in dit werk zit alles waar het in haar werk om gaat Paula van de Bosch, conservator Bonnefantenmuseum

Het Bonnefantenmuseum heeft de installatie gekocht met het oog op de grote tentoonstelling over Varga Weisz, volgend najaar. Van den Bosch: "We willen het meteen aan het begin zetten. Dat is een heftige entree, maar in dit werk zit alles waar het in haar werk om gaat. Het is geen verbeelding van Golgotha. De figuren zijn vrouwen en alle drie hebben ze het gezicht van de kunstenaar."