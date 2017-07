Rembrandt had van de Zwarte Cross gehouden

Met stemverheffing: Wát zegt u? "Dat Rembrandt echt van de Zwarte Cross zou hebben gehouden!" Ook Kelly Schenk van het Rijksmuseum moet bijna schreeuwen om hoorbaar te blijven. Honderd meter verder is zojuist met een hoop donderslagen de brommerrace van start gedaan.

Een stuk of vijftig mannen nemen vrolijk uitgedost de hellingen in de bochtige baan van rul zand. Er komen gemotoriseerde bruiden met baarden langs, een heuse wegenwacht met zijspan, een koerier van McDonald's, een vrolijk varken en wat gedetineerden op de vlucht. Wie met panne blijft staan, wordt uiteindelijk opgepikt door een grote shovel die als bezemwagen fungeert.

Er is weleens kritiek dat de Randstad het 'boerenfeest' inmiddels heeft overgenomen.

Meesters op wielen De Zwarte Cross in Lichtenvoorde is al lang niet meer het uitbundige feestje waarop bierdrinkende jongeren uit de Achterhoek hun zelf opgevoerde en uitgebouwde brommers, motoren en auto's in onderlinge competitie testen. Toch blijft de zandbaan het centrum van het cultureel festival, dat vorig jaar meer dan 200.000 bezoekers trok. Er is weleens kritiek dat de Randstad het 'boerenfeest' inmiddels heeft overgenomen, en de aanwezigheid van het Amsterdamse Rijks op het agrarische gras van Lichtenvoorde kan daar op duiden, maar volgens Schenk zit het heel anders. De Zwarte Cross is rebels en heel divers. Rembrandt was dat in zijn tijd óók. Hij was eigenwijs, week af van wat er van hem werd verwacht. Kelly Schenk, Rijksmuseum De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) heeft het museum namelijk zelf uitgenodigd hier een dependance te openen. De internationale top van de motorcrosswereld strijdt dit weekend om de titel van Dutch Masters of Motorcross. En bij die 'meesters op wielen' horen ook de Nederlandse meesters van de schilderkunst, was de gedachte van de KNMV.

Rebel Rembrandt Dat is volgens Schenk helemaal niet zo'n vreemde link. Op de achterwand van het atelier hangt een enorme reproductie van 'De Nachtwacht' en op het gras staan wel veertig schildersezels, die stuk voor stuk bezet zijn. "De Zwarte Cross is rebels en heel divers", zegt Schenk. "Rembrandt was dat in zijn tijd óók. Hij was eigenwijs, week af van wat er van hem werd verwacht. Hij doste zich uit met hoeden en kragen, om schaduwen over het gezicht te creëren dat hij op doek zou vastleggen. Zo verdwenen de ogen en werd de wang belicht." De bezoekers van de Cross kunnen vandaag precies hetzelfde doen. Aan elke ezel hangt een opvallend hoedje en een spiegel. Wie heeft plaatsgenomen kan een 'selfie' maken, al sprak Rembrandt misschien liever van een zelfportret. Irma de Bruijne, coördinator van de Teekenschool van het Rijks, loopt langs en geeft instructies. Ze mogen net als Rembrandt ruwe technieken gebruiken, met een flinke kwast en een schildersmes waarmee de verf op het doek kan worden gesmeerd. Op de Zwarte Cross zou voorzichtig aquarelleren ongepast zijn.

Schilderen in de modder Uit onderzoek bleek vorig jaar dat Rembrandt vaak aardkleuren gebruikte, pigmenten als oker, sienna, omber en Kasselse aarde. Wie met die kennis, teruggaat naar de brommerrace op de crossbaan, ziet opeens een heel ander tafereel. De wielen in het rulle zand, het lijkt wel kunst. Er wordt geschilderd in de modder. Die knipoog wil het Rijks nou net geven. Morgen komt Wim Hoeben, hoofd 'beheer en behoud' van het Rijks nog een lezing houden over de collectie in Amsterdam. Maar hij is op de eerste plaats fervent motorrijder. En vandaag is er voor iedereen gratis haring. Rembrandt (geboren op 15 juli 1606) is jarig, en dat wordt deze keer op de Zwarte Cross gevierd.

