Rem Koolhaas ontwierp 'de nationale huiskamer van Qatar'

Hoorden we het nou goed? Huiskamer? Vergelijkt architect Rem Koolhaas de National Library van Qatar met een huiskamer? Zo'n knusse omschrijving is toch wel het laatste wat je verwacht uit de mond van deze architect. Vermaard en bewonderd om zijn vernieuwende en spraakmakende ontwerpen; maar ook bekritiseerd omdat zijn iconische gebouwen mensonvriendelijk zouden zijn. En dan zelf zijn nieuwste schepping typeren als een warme huiskamer...

Inderdaad, zegt hij met een scheef lachje. En we gaan het met eigen ogen zien. Met grote passen, zijn lange lijf zoals altijd in een strakke zwarte koltrui, beent hij voort op zijn zwarte sneakers. In zijn kielzog volgen tien journalisten uit heel Europa. Ze zijn op uitnodiging van zijn Rotterdamse architectenbureau OMA in Qatar om in de hoofdstad Doha de door Koolhaas ontworpen nieuwe nationale bibliotheek te bezoeken.

De bibliotheek staat in een buitenwijk op een onderwijscampus van veertien vierkante kilometer: Education City. Met geld van de Qatar Foundation zijn daar sinds 1997 meerdere scholen, onderzoeksinstituten en inmiddels negen universiteiten gevestigd, voornamelijk satellieten van Amerikaanse en Franse topuniversiteiten. Voorafgaand aan het bezoek aan de bibliotheek is er een ontvangst in het nabij gelegen hoofdkwartier van de Qatar Foundation, dat eveneens door OMA werd ontworpen. De Foundation is een project van de koninklijke familie. De stichting werd in 1995 opgericht door de toenmalige emir sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani en zijn (tweede) echtgenote sjeika Moza bint Nasser. Met als doel Qatar te voorzien van het beste onderwijs van de wereld.

De steenrijke oliestaat zet zwaar in op educatie, omdat het wil uitgroeien tot een kenniseconomie in het besef dat de stroom oliedollars niet oneindig is. Het imago van een hoog ontwikkelde staat die veel meer in huis heeft dan olievaten en woestijnzand, wordt ook nadrukkelijk uitgedragen. Niet voor niets heeft de Foundation royals uit de hele wereld, onder wie ook koningin Máxima, uitgenodigd voor de opening op 16 april van de National Library.

Glaspaleis

Sjeika Moza leidt sinds de oprichting de Foundation en zetelt in een grote glazen residentie bovenin het gebouw. Helaas mogen we haar glaspaleisje niet bekijken, maar je kunt je zo voorstellen dat ze van daaruit een prachtig uitzicht heeft over Education City. Behalve onderwijsgebouwen zijn er ook sportvoorzieningen, waaronder een openbare golfbaan en een manege, en een ziekenhuis: voor de bevolking en voor research. Er wordt gewerkt aan een tram, die aansluiting krijgt op het nationale treinenstelsel. Nu komen de tienduizend studenten per auto, want van fietsen of lopen houden ze niet in Qatar vanwege de hitte.

Ook deze voorjaarsdag is het meer dan dertig graden bij een stevige wind die fijn woestijnstof aanvoert, waardoor er een gelige mist boven de campus hangt. Voor Rem Koolhaas (73) is dat geen beletsel om er flink de pas in te zetten richting de bibliotheek. Onderweg geeft landschapsarchitecte Jana Crepon alvast uitleg over de tuin die ze daar heeft aangelegd. Ze is verbonden aan het Nederlandse bureau Inside Outside waarmee Koolhaas vaak samenwerkt. Crepon legde in de stenige, droge grond een landschap aan met allerlei soorten agaves en acacia's. Die kunnen op eigen kracht overleven in de hitte en droogte. Alleen de eerste twee jaar krijgen ze water, vertelt ze, om ze goed te laten wortelen. Ze is van plan regelmatig terug te keren om de beplanting in de gaten te houden. Het risico is niet de droogte. "Planten gaan hier vooral dood doordat men ze te veel water geeft." Lachend: "Bizar hè, woestijnplanten die verdrinken in de woestijn."

En dan naderen we de bibliotheek. De grootste verrassing is dat het diamantvormige gebouw met zijn golvende glaswanden zo laag is, op het hoogste punt ruim twintig meter. Waar in Qatar de wolkenkrabbers zich aaneen rijgen en wedijveren in hoogte, extreme vormen en schreeuwerige gevels, oogt Koolhaas' ontwerp ingetogen. Je merkt het gebouw pas op als je ervoor staat. Dat dit paradepaard van de Foundation heel gewoontjes op een campus staat en geen prominente plek kreeg in de stad, heeft een reden. Het zou oorspronkelijk een universiteitsbibliotheek worden, alleen bedoeld voor studenten. Kort voordat de bouw zou beginnen besloot de Foundation er de nationale bibliotheek van te maken, die het lezen moet stimuleren en waar alle lagen van de bevolking zich welkom voelen.

Had zijn bieb niet een mooiere plek verdiend dan een buitenwijk met lelijke architectuur? Koolhaas: "Ik ben juist blij dat het gebouw democratisch is ingebed. Als direct was ingezet op een nationale bibliotheek had het te veel prestige gekregen, was het op een voetstuk gezet. Nu werpt het geen drempels op."

Het ontwerp werd aangepast, maar er waren meer factoren die leidden tot een extreem lange bouwtijd van tien jaar, vertelt architect Vincent Kersten van OMA, die het project heeft geleid. "Door het klimaat kan hier niet 24 uur per dag, zeven dagen per week worden gewerkt. Het was ook ingewikkeld om het te bouwen. En alle materialen moesten worden ingevoerd, omdat Qatar geen toeleveringsindustrie heeft." Daar komt bij dat de Qatari's 'extreem veeleisend' zijn. "Er was een royaal budget, maar daarvoor willen ze wel de allerhoogste kwaliteit." Wat de bieb heeft gekost mag OMA niet zeggen van de opdrachtgever.

De ingang doet enigszins denken aan de puntvormige entreehal van station Rotterdam Centraal. Kersten knikt: "Je ziet hier zoveel bunkerachtige architectuur en alles gaat de lucht in. Wij wilden een open gebouw waar je zo van de straat naar binnen loopt. Zo'n uitstekende luifel brengt ook schaduw, wat zeer welkom is in dit klimaat."