Rekenende man. Kwetsbare man. Zoekende man. Ze vinden elkaar in de mannencirkel

Wat zagen de 1,14 miljoen kijkers erin wat ik niet zag? De opdrachten waren te ver van mijn bed, de kandidaten lieten zich lastig kennen, en overkoepelend: kijken naar mensen die hoofdrekenen is niet spannend. Maar misschien ben ik al te veel gewend aan ervaringstelevisie.

In het satirische actualiteitsprogramma 'Dwars door de week' (BnnVara) van Sophie Hilbrand 'ging er wel iets door mij heen', maar dat had minder met haar beginnende programma te maken.

De 'Streetlab'-jongens Stijn en Daan waren te gast. Amper twee weken geleden hadden zij voor een stuntverhaal hun bovenlip laten opspuiten met fillers en dat spul zou een jaar lang blijven zitten. Maar ze waren weg, die lippen! Ik had hoog opgegeven van hun durf om zich fysiek op te offeren in het belang van revolutionaire televisie. En nu stonden ze daar doodleuk te grappen zonder de kwestie te bespreken. Ik voelde me bekocht.

Op YouTube vertellen de heren wél hoe het echt zit. Zij waren zo 'depressief' geworden van hun spiegelbeeld en de blikken op straat dat ze een anti-middel hadden laten inbrengen dat de ingespoten lichaamseigen stof weer kon afbreken. Nu waren ze weer zichzelf. Niet meer kwetsbaar voor de afkeurende of medelijdende blikken van de ander.

Emotioneel uitchecken

Ze 'stonden weer een beetje in hun kracht', zou een passende beschrijving zijn in het jargon van de korte 3Lab-documentaire 'De nieuwe man' gisteren. In deze afstudeerfilm portretteert documentairemaker Arjen Sinninghe Damsté de coachende Henk Hemmes die een platform opricht voor mannen op zoek naar hun gevoel. "De nieuwe man heeft het niet meer nodig om emotioneel uit te checken (van zijn relatie, zijn kinderen, alle anderen) om zijn eigenheid te bewaren", schrijft Hemmes online.

Nou Daan en Stijn, meld je aan, er is nog volop plek in de mannencirkels die Hemmes aanbiedt. In de film doet Sinninghe Damsté eraan mee. Zijn introductie: "Iedereen kent wel die verstilde, zwijgende man. Die man zit ook in mij. Ik denk dat de man zwijgt omdat hij van alles voelt, maar geen flauw idee heeft hoe hij dat moet laten zien."

In de mannencirkel omtrekken de deelnemers elkaar met een fakkel, staan schouder aan schouder, en laten zich benoemen door Hemmes die hen diep in de ogen kijkt: 'Hallo mooie man. Speelse man. Groeiende man. Kwetsbare man.'

Arjen Sinninghe Damsté doet er aan mee, maar bewijst meteen het probleem van participerende observatie: is zijn overgave oprecht? In zijn vorige opleiding als performer aan de Toneelacademie Maastricht leerde hij om zich geloofwaardig in rollen onder te dompelen. Hij trad ooit tijdelijk toe tot een kring van heksen, wierp zich in de wereld van het levenslied en van de new age. Over 'vragende, zoekende man' gesproken. Hemmes is aan het eind van de korte film zelf even uitgezocht. Moe van dat gedoe over man-zijn, over identiteit en al die bijbehorende ideeën. "Gewoon even lekker zijn. Pfff."