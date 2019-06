Rein Wolfs wordt de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum: ‘Opiniërend, dat moeten we zijn’

Het Stedelijk Museum Amsterdam krijgt een nieuwe directeur van Hollandse bodem. Na twee keer op rij voor buitenlands talent te hebben gekozen, heeft de kunstinstelling nu Rein Wolfs gestrikt. In december verruilt de ervaren tentoonstellingsmaker (Hoorn, 1960) zijn post als directeur van de Bundeskunsthalle in Bonn voor Amsterdam.

Wolfs volgt de Duitse Beatrix Ruf op, die in oktober 2017 vertrok na beschuldigingen van belangenverstrengeling.

Wolfs staat bekend als vakman. Hij was artistiek directeur van Kunsthalle Fridericianum in Kassel, hoofd presentaties in Museum Boijmans Van Beuningen en directeur van het Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. In 2013 stelde hij de Nederlandse inzending samen voor de Biënnale van Venetië, de geëngageerde groepstentoonstelling ‘We Are The World’.

Ik ou de spagaat tussen moderne en hedendaagse kunst nog duidelijker willen aanzetten. Maar hé, ik heb nog niet eens met de staf gesproken. Rein Wolfs

Sinds dat jaar werkt hij in Bonn, waar hij de Bundeskunsthalle weer schwung wist te geven. Wolfs programmeerde intrigerende tentoonstellingen over Malevich, Kirchner en Hanne Darboven, maar ook over de evolutionaire uitvindingen van de mens, het eerste retrospectief van modeontwerper Karl Lagerfeld en de kunstcollectie van nazikunsthandelaar Cornelius Gurlitt.

Grootste troef Voor zijn nieuwe post ziet hij zijn kritische houding ten opzichte van Nederland als zijn grootste troef. “Hoewel ik in het buitenland woon, heb ik nog altijd goede voeling met de Nederlandse kunstwereld. Maar ik kijk er wel met een blik van buiten naar.” Zo denkt Wolfs dat het Stedelijk af en toe een stapje terug moet doen als het gaat om het aantrekken van buitenlandse bezoekers. “Amsterdam is een toeristenstad, dat weten we allemaal. Ongeveer de helft van het publiek van het museum komt van over de grens. En dat is geweldig. Maar naast de economie vind ik de toekomst van cultuur in ons land belangrijk. Willen we die garanderen, dan moeten we ook zorgen voor binding tussen de musea en het publiek van eigen bodem. Ik zou graag zien dat Nederlanders een directe band met het Stedelijk krijgen.” Naast het lokken van nieuwe bezoekersgroepen, wil Wolfs het maatschappelijk debat geregeld zwiepers geven met nieuwe tentoonstellingen. “Een opiniërend museum, dat is en moet het Stedelijk zijn. Als een van mijn grootste uitdagingen zie ik het kiezen voor actuele thema’s waarover gesproken wordt.” Het is te vroeg om heel precies te zeggen hoe hij zijn stempel op het museum zal drukken, stelt hij. “Ik denk in spanningsvelden en zou de spagaat tussen moderne en hedendaagse kunst nog duidelijker willen aanzetten. Maar hé, ik heb nog niet eens met de staf gesproken.” Per december legt Rolfs al zijn nevenfuncties neer, met uitzondering van zijn jurylidmaatschap bij de Zwitserse inzendingen voor de Biënnale van Venetië in 2021 en 2023. De komende maanden wordt hij alvast betrokken bij beleidsbeslissingen, zoals de keuze voor een nieuwe zakelijk directeur, die interim-directeur Jan Willem Sieburgh opvolgt.

