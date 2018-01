Regisseur Simon de Vos toont de Europese Unie als het rijk van King Lear

Schreef de zestiende-eeuwse Shakespeare over de Europese Unie? Nee, natuurlijk niet. En toch zag regisseur Simon de Vos het hele probleem van de Europese samenwerking weerspiegeld in Shakespeare's tragedie 'King Lear'.

Daarom lopen er in zijn versie van Lear talloze mensen met mobieltjes aan hun oor en stapels papieren onder de arm over het toneel. Er wordt gestemd over een lange lijst van amendementen: wie is er voor, wie tegen, wie onthoudt zich van stemmen? De Brusselse besluitvormingsmachine in een notendop.

Lievelingsdochter King Lear, hoe ging dat verhaal over hem ook alweer? Koning Lear is oud en wil zijn grote rijk verdelen onder zijn drie dochters. Maar dan moeten ze dat wel waard zijn. Daarom vraagt hij hoeveel ze van hem houden. Regan en Goneril vleien hem met mooie woorden, maar lievelingsdochter Cordelia doet niet mee aan dit spelletje. Ze wordt daarom verstoten en trouwt de Franse koning. Al gauw merkt Lear dat hij al die tijd blind is geweest. Zijn dochters pakken hem alles af en zetten hem uit huis. Hij dwaalt rond in een storm op de hei. De grootste schurk is de jonge Edmund, een buitenstaander die ervan houdt goede dingen kapot te maken. Dat lukt bijna, als het Franse leger Engeland binnenvalt en vrijwel iedereen sterft. Uiteindelijk blijven een paar mensen met ruggengraat en idealen over om het land weer op de been te helpen. Tekst gaat verder onder de afbeelding © © kurt van der elst | www.kvde.be

Vluchtelingencrisis Simon de Vos moest in 2013 aan dit verhaal denken toen de Europese Unie in de vluchtelingencrisis verstrikt raakte. "De Visegrad-landen - Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië - weigerden mee te doen aan de verdeling van de vluchtelingen over de hele EU; en de leiders in de EU konden dit probleem niet oplossen. Lidstaten die voor zichzelf kozen, een EU-leiding die er niets tegenin kon brengen, ik dacht: dat lijkt op King Lear. En ik was niet de enige. Ook Yanis Varoufakis, de Griekse oud-minister van financiën, zei al eens dat de EU hem aan Shakespeare's King Lear deed denken, door 'die slimme mensen die allemaal verblind zijn'." Hij testte het idee bij Vincent Stuer, de Vlaamse speechschrijver van Europese Commissievoorzitter José Barroso, en die was meteen enthousiast. "Toen zijn we samen op zoek gegaan naar alle parallellen." Het leidde tot een flitsende voorstelling voor jong en oud vanaf vijftien jaar, die hij maakte bij Het Zuidelijk Toneel en het Belgische gezelschap hetpaleis. In België heeft de voorstelling al gespeeld, vandaag is de Nederlandse première. De oude generatie politici, de founding fathers van de EU, is blind geweest, heeft niet in de gaten gehad dat de EU ondermijnd is Tijdens het maken kreeg De Vos al een cadeautje in de schoot geworpen: met de Brexit viel de EU letterlijk uiteen. Maar ook het generatieconflict dat in Lear speelt, ziet De Vos voortdurend terug in de EU. "De oude generatie politici, die je als de founding fathers van de EU kunt beschouwen, is blind geweest, hoogmoedig geworden, heeft niet in de gaten gehad dat de EU ondermijnd is. Juncker, Schäuble: ze hebben de schulden in de zuidelijke landen op laten lopen, hebben zich niet uitgesproken tegen de nationalistische krachten die de Europese Unie aanvallen, zoals Wilders of de nazi-sympathisanten in Oostenrijk. "En nu maakt hun pleidooi voor Europa omdat het voor vrede zorgt, geen indruk meer. Nu de tijden veranderen, kan deze oude generatie ook niet meer meekomen. Ze hebben geen verweer tegen de ontwikkelingen in de nieuwe media en fake-nieuws. Ze zitten in de storm op de hei van Lear." En talloze krachten ondermijnen het Europese 'rijk', meent De Vos. Neo-liberalen die niet meer willen betalen voor de schuld van de zuidelijke landen, rechtse nationalisten als Marine Le Pen en Nigel Farage, die de Brexit ontketenden. Jonge idealisten missen solidariteit en democratie. In de voorstelling is Lear eerst nog trots op zijn rijk. "Iedereen keek naar ons. Noord, Zuid en Oost eindelijk verenigd. De grootste economie ter wereld, de ontwikkeling van één markt, één munt, één supranationaal bestuur: het grootste experiment in de geschiedenis." Maar dan legt de jongste dochter Cordelia de vinger op de zere plek: "Uw laboratorium staat op springen, papa. Elke dag verliest het rijk zijn legitimiteit. Maak van het rijk een rijk van burgers in plaats van een unie van naties."

Neo-liberalen Lear kan het niet. Hij legt het rijk in handen van de volgende generatie. Maar niet bij de idealisten die in de geest van de samenwerking verder willen, maar bij de mensen die het rijk willen vernietigen: de neo-liberalen en nationalisten. Goneril verwoordt de kritiek van de burger: 'Het rijk is een waterhoofd, dat zich alleen bezighoudt met de samenstelling van geitenkazen, de lengte van ladders van glazenwassers, en de minimale grootte van condooms'. Tekst gaat verder onder de afbeelding © © kurt van der elst | www.kvde.be