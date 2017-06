Regisseur Oliver Stone biedt Poetin een open podium, en dat zint de critici niet

Het moet een uniek inkijkje bieden in de denkwereld van Vladimir Poetin, zodat de Amerikanen wellicht met meer nuance naar Rusland kijken. Maar de documentaire van Oliver Stone, 'The Putin Interviews', die vanaf vandaag te zien is in de Verenigde Staten, is nu al omstreden.

De Russische president krijgt een open podium en wordt niet kritisch aan de tand gevoeld, menen critici. "Een regelrechte liefdesbrief aan Poetin", oordeelde Marlow Stern van de The Daily Beast.

De vier uur durende documentaire die verspreid wordt over vier avonden, komt op een gevoelig moment, net nu er een onderzoek loopt naar de connecties van de Amerikaanse president Trump en diens team met de Russische overheid. Poetin ligt onder een vergrootglas in de VS en dan niet in positieve zin. De in de VS omstreden Stone, die eerder de Cubaanse leider Fidel Castro en de Venezolaanse Hugo Chavez voor zijn camera kreeg, noemt het "cruciaal dat Amerikanen een ander standpunt krijgen voorgeschoteld".

De kijker ziet de Russische president achter het stuur, tijdens een ijs­hoc­key­wed­strijd en lopend door zijn eigen paardenstal

Nooit een slechte dag Stone filmde Poetin tussen juli 2015 en februari 2017 en noemt de documentaire "het meest gedetailleerde portret van Poetin dat de westerse kijker ooit heeft gezien". De kijker ziet de Russische president achter het stuur, tijdens een ijshockeywedstrijd en lopend door zijn eigen paardenstal. Poetin vertelt Stone dat hij iedere dag zwemt en traint met gewichten. Nooit heeft hij een slechte dag, vertrouwt hij de documentairemaker toe terwijl hij hem rondleidt door het Kremlin. "Ik ben geen vrouw. Ik probeer niemand te beledigen. Maar het is de natuur, er zijn nu eenmaal natuurlijk cycli."

Kritiek Er wordt Stone verweten dat hij politieke onderwerpen, en dan met name de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland, maar mondjesmaat aansnijdt. Hij vraagt Poetin wel naar klokkenluider Edward Snowden aan wie het Kremlin politiek asiel biedt. Als voormalig lid van de inlichtingendienst zou de Russische president de werkwijze van Snowden toch moeten verafschuwen. Poetin vindt de klokkenluider geen 'verrader', ook vindt hij dat Snowden geen informatie heeft gelekt die 'schadelijk is voor een land'. Maar de Russische president keurt de daden van Snowden daarmee niet goed. Stone wil dat de Amerikanen zelf oordelen, dat hoeft hij niet voor hen te doen Een van de spannendste confrontaties tussen Stone en Poetin is te zien aan het einde van het tweede uur. Dan wordt beweerd dat Rusland geen democratie is. Dat wuift Poetin weg en zegt daarover dat de Russen simpelweg niet willen stemmen op zijn politieke opponenten. Het zijn momenten waarop Stone had moeten doorvragen, zeggen critici. Onzin, meent de documentairemaker. "Ik ben geen journalist, maar een filmmaker", zei hij daarover in Amerikaanse media. Stone wil dat de Amerikanen zelf oordelen, dat hoeft hij niet voor hen te doen. In zijn ogen zijn Amerikaanse journalisten te vooringenomen als het gaat om Rusland. Neem Megyn Kelly van NBC die Poetin vorige week interviewde. "Het leek wel een machinegeweer", zei Stone over dat interview. "Het gesprek liet geen enkele ruimte voor nuance."

