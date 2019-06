Regisseur Franco Zeffirelli (1923-2019) leek wel voor de opera in de wieg gelegd

Met Franco Zeffirelli stierf zaterdag in Rome een boegbeeld van aartsconservatief, katholiek Italië. De film- en operaregisseur werd 96 jaar. Hoewel hij openlijk homoseksueel was (sinds 1996), steunde hij het ­Vaticaan door dik en dun. Weliswaar was hij als kind lastiggevallen door een priester, maar hij beweerde daar nooit last van te hebben gehad. Hij veroordeelde abortus krachtig en zat in de Italiaanse senaat voor Berlusconi’s partij Forza Italia.

Groots, rijk en overdonderend waren zijn films en operaregies.

Zeffirelli had een gruwelijke hekel aan lelijkheid, en dus propte hij zijn ensceneringen vol met schoonheid. Pracht en praal waren zijn handelsmerk, maar de kritiek was dat achter die glimmende façades meestal maar weinig inhoud te ontwaren was. Zijn beste film was ‘Romeo and Juliet’ (1968) met een piepjonge Olivia Hussey, zijn slechtste ‘Endless Love’ (1981) met Brooke Shields. Opvallend waren andere Shakespeare-verfilmingen als ‘The Taming of the Shrew’ (1967) met Elizabeth Taylor en Richard Burton en ‘Hamlet’ (1990) met Mel Gibson.

Da Vinci

Zeffirelli werd in 1923 geboren als bastaard, maar bleek in 2016 zowaar een directe afstammeling te zijn van Leonardo da Vinci. Zijn ouders hadden een kortstondige affaire, terwijl ze beiden al getrouwd waren. Het kind kon daarom noch de achternaam van zijn moeder, noch die van zijn vader krijgen. Zeffirelli’s moeder bedacht daarop de naam ‘zeffiretti’ (lichte briesjes), omdat dat woord voorkwam in een aria van een van haar favoriete opera’s: Mozarts ‘Idomeneo’. Bij de burgerlijke stand werd ‘zeffiretti’ verkeerd geschreven, waardoor de kleine Franco voortaan Zeffirelli heette.

De keuze van zijn moeder was een voorteken. Zeffirelli werd een naam in de operawereld. Hij begon als regie-assistent bij Luchino Visconti voor diens film ‘La terra trema’ en assisteerde hem later ook in de opera. Visconti werkte in de Milanese Scala succesvol samen met Maria Callas. Op zijn beurt regisseerde Zeffirelli de grote Callas in ‘La traviata’ (Dallas, 1958) en in ‘Norma’ (Parijs, 1964).

Wereldberoemd werd zijn enscenering van ‘Tosca’ (Londen, 1964) met Callas en Tito Gobbi. Jarenlang is die enscenering in Londen te zien geweest. Toen men in New York Zeffirelli’s ‘Tosca’-productie na 25 jaar verving voor een moderne, door het publiek weggehoonde enscenering van Luc Bondy, noemde Zeffirelli hem ‘geen tweederangs, maar een derderangsregisseur’.