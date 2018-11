Reggae is nu werelderfgoed, net als half België

Dat Noord- en Zuid-Korea nogal worstelen met de geopolitieke situatie op hun schiereiland, dat is bekend. En over dat gegéven zijn ze het in ieder geval eens. De jaarlijkse vergadering van de Unesco accepteerde donderdag een opmerkelijke gezamenlijke nominatie van de beide Korea’s voor de lijst met immaterieel werelderfgoed: traditioneel Koreaans worstelen.

De meeste aandacht ging echter naar de succesvolle voordracht van Jamaica: reggae. De afgevaardigden dansten na de acceptatie op Bob Marleys ‘One Love’. Ze hadden ook de Zambiaanse Mooba-dans kunnen doen, want ook die werd, samen met nog bijna veertig culturele gebruiken, toegevoegd aan de lijst. Die bestaat nu tien jaar bestaat en er staan ruim vijfhonderd elementen op.

Waarom werd ri­si­co­ma­na­ge­ment bij lawines in Oostenrijk wel bijgeschreven als unieke culturele prestatie en strooien bij gladheid in Nederland niet?

Willekeur Wie zijn ogen over die nieuwe aanwinsten laat gaan, ontkomt niet aan de indruk van een zekere willekeur. Waarom werd risicomanagement bij lawines in Oostenrijk en Zwitserland dit jaar wel bijgeschreven als een unieke culturele prestatie der mensheid en, zeg, strooien bij gladheid in Nederland niet? Je moet maar net voorgedragen worden. Nederland is vrij terughoudend in voordrachten. Alleen het beroep molenaar staat op de lijst. Nee, dan de Belgen. Die nomineren alles wat los en vast zit: de nationale biercultuur, garnaalvissen te paard, het carnaval van Binche, valkenieren, enzovoort: half België blijkt werelderfgoed. Dat klinkt allemaal leuk, maar over al die gebruiken dienen wel periodieke voortgangsrapportages te worden afgeleverd. Als ze uitgedanst zijn, mogen de Jamaicaanse afgevaardigden dus nadenken over een wettelijk kader waarbinnen proactieve stappen kunnen worden geïmplementeerd ter regulering van het reggaebehoud.

