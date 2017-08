Regenboog wordt een breder begrip, homoseksueel minder breed toepasbaar

Aanvankelijk had de vlag zeven of acht banen in kleuren die allemaal iets symboliseerden, maar om praktische redenen zijn roze en turkoois weggevallen en heeft de vlag nu zes banen, die niet alleen staan voor seksuele, maar ook voor genderdiversiteit.

Ook hetero's die solidair zijn met seksuele minderheden scharen zich achter de regenboogvlag en het woord regenboog zelf figureert steeds vaker als eerste deel van samenstellingen als regenboogstad en -beleid ter aanduiding dat het door het tweede woord genoemde (stad, beleid) solidair is met niet-hetero's.

Intussen lijkt de betekenis van het woord homoseksueel, dat al rond 1900 zijn entree maakte in onze taal, wat beperkter te zijn geworden. Oorspronkelijk verwees dat woord naar mannen én vrouwen die op mensen van hun eigen geslacht vallen. Homoseksueel is namelijk afgeleid van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord homos (gelijk, gelijksoortig). De grondbetekenis van homoseksueel is dan ook iemand (man óf vrouw) met een seksuele voorkeur voor mensen van hetzelfde geslacht. Rond 1954 werd homofiel geïntroduceerd als eufemisme voor homoseksueel, waarna homoseksuele vrouwen vaak lesbisch genoemd werden. Nadat homofiel later weer was ingeruild voor homoseksueel, verwees dat woord vooral naar homomannen, terwijl voor homoseksuele vrouwen ook termen als lesbienne, lesbo of lesba in gebruik kwamen.

