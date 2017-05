Recept: Flensjes met asperges en jonge kaas

Ook de Duitsers zitten met hun woord 'Plinse' voor een eierpannekoek, dat niets te maken heeft met het werkwoord 'plinsen' grienen. Maar het heeft een treffende gelijkenis met de jiddische 'Blintzes' en die benaming is weer een verbastering van wat in Hongarije 'palacsinta' heet. Overige Balkanlanden hebben ook dergelijke woorden. Allemaal te herleiden naar Latijn 'placenta', een ronde koek (pas in de 17de eeuw werd het 'moederkoek').

Ingrediënten voor twee: • 100 g tarwebloem

• 2 g zout

• 2 eieren (L)

• 1 eetlepel water

• 150 ml melk

• 12 witte asperges

• 25 g boter

• 6 grote plakken jonge kaas

• 6 mooie radijzen

• 6 takjes peterselie

Recept: Flensjes en asperges kunnen tevoren worden bereid. Bloem en zout in een kom schudden. Eieren en water vanuit een kuiltje door de bloem klutsen tot een glad beslag ontstaat. Beslag verdunnen met de melk. Half uurtje laten wennen. De asperges wassen. Stengels van boven naar onder schillen met een dunschiller, een stukje van de onderkant snijden. Schillen en afsnijdsels in een grote pan bedekken met een theedoek. De asperges daarop leggen, doek toevouwen en zoveel kokend water toevoegen dat alles onderstaat. Zout erbij. Aan de kook brengen; 10 minuten tegen de kook aan houden. Van het vuur af een kwartier toegedekt laten staan. De onderkant van een asperge moet zacht zijn maar niet papperig. Met een schuimspaan uit de pan nemen. Naast elkaar laten uitlekken op een droge doek. De boter smelten in een koekepan met anti-aanbaklaag, diameter 20 cm. Door het beslag roeren. Van telkens circa 50 ml beslag 6 flensjes bakken op flink vuur. Als de bovenkant droog is, keren. Vlak voor de maaltijd de oven verwarmen op 200 graden C. Op elke flensje een plak kaas leggen, daarop 2 asperges. Twee kanten over elkaar klappen. Op een ingevette ovenschaal 10 minuten in de oven zetten. Garneren met plakjes radijs en een takje peterselie. Aansnijden met een scherp mes.

Menusuggestie Vooraf: Waldorffsalade. Een mengsel van blokjes ongeschilde rode appel, grofgehakte walnoot, plakjes geschilde bleekselderij en een schepje mayonnaise op een blaadje sla. Garnering selderijgroen. Na: Banaan met chocoladesaus.

