Recensie Zomergasten: Frans de Waal kwam tijd tekort

Maar de vijfde ‘Zomergast’ van dit seizoen, de wereldberoemde bioloog en apenonderzoeker Frans de Waal, liet zondagavond zien hoe eenvoudig het wordt om onze eigen soort beter te begrijpen door dierlijk gedrag bestuderen. Een confronterende aflevering kortom.

Frans de Waal (68) woont en werkt al bijna veertig jaar in de Verenigde Staten en heeft inmiddels ook de Amerikaanse nationaliteit. Met ‘zijn’ nieuwe president is hij maar om een reden blij: het gedrag van Donald Trump levert uitstekend bewijs voor die stelling dat menselijk en dierlijk gedrag vaak niet veel verschillen. De Waal schotelde een mooie compilatie voor van tv-fragmenten waarin we Trump zijn suprematie zagen uitleven door fysiek intimiderend gedrag te vertonen. Zoals zich breed en groot maken en obsessief handgeschud. Of een uitgestoken hand juist arrogant negeren, zoals hij met Angela Merkel deed. Terwijl hij zich bij mooie, jonge rivalen als de Franse president Macron of de Canadese premier Trudeau niet echt op zijn gemak lijkt te voelen.

Niet zonder trots stipte De Waal aan dat hij degene is die het begrip alfamannetje op de kaart heeft gezet. De primatoloog werd door Time Magazine dan ook gerekend tot de honderd invloedrijkste mensen van de wereld. Toch was De Waal niet helemaal volledig in zijn eerste publicaties, over hoe chimpansees coalities sluiten om hun positie in de apengemeenschap te verbeteren. De ontdekking die De Waal met collega’s deed, dat apen hiervoor zelfs overgaan tot het castreren en vermoorden van sta-in-de-wegs, vond hij in eerste instantie te schokkend om te beschrijven.

Nazi praktijken

De Waal maakte in zijn gekozen filmfragmenten nauwelijks uitstapjes naar andere interessegebieden dan de gedragswetenschap. Maar hij ruimde even tijd in voor een vroegere collega, de criminoloog Wouter Buikhuisen. Diens onderzoek naar biologische oorzaken voor criminaliteit werd in de jaren ’70 door Vrij Nederland-columnist Hugo Brandt Corstius (Piet Grijs) afgedaan als nazipraktijken. Buikhuisen kreeg zo weinig steun dat hij de wetenschap verliet en antiquair werd. Een nog steeds boze De Waal had een fragment uitgekozen waarin Buikhuisen weinig subtiel werd geïnterviewd door VPRO-coryfeeën Cherry Duyns en Roelf Kiers. Het ging van dik hout zaagt men planken. ’Bent u een fascist? Oh nee, en waarom niet?’

Blij dat dieren geen vragenlijsten kunnen invullen. Die kunnen hun ware aard niet verbergen en vertellen daarmee verrassend veel over de mens.

De Waal zal gisteravond zelf op de ziel van menige collega hebben getrapt door te stellen ‘blij te zijn dat dieren geen vragenlijsten kunnen invullen’. Mensen die vragenlijsten over hun eigen gedrag invullen zijn volgens de bioloog per definitie onbetrouwbaar. Terwijl hun antwoorden door de menswetenschappers wel als feiten worden verwerkt. Nee, dan dieren: die kunnen hun ware aard niet verbergen. En vertellen daarmee verrassend veel over de mens. Een voorbeeld? Tegenwoordig wordt veel hersenonderzoek gedaan bij honden. Zo’n hond moet een paar minuten doodstil in een scanapparaat kunnen liggen. Door hem een stukje worst te beloven, lukt dat. Maar vanwege dit lekkere vooruitzicht móet een hond wel kwispelen, dat is niet tegen te houden. Wat is nu het frappante? Een zakenman die winst ruikt vertoont exact dezelfde hersenactiviteit als zo’n kwispelende hond.

Het ontrafelen van de mechanismes van agressie is een rode draad in het werk van Frans de Waal. Binnenkort ziet een nieuwe publicatie over conflictsituaties in ziekenhuizen het licht, waarover hij een klein tipje van de sluier oplichtte. Namelijk dat veel van die problemen zijn terug te voeren op de verschillen tussen mannen en vrouwen.