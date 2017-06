Recensie: De eenzaamheid van de hooligan

Over zo'n extreme voetbalhooligan schreef de in 1986 geboren Duitse auteur Philipp Winkler een, volgens de tekst op de kaft, 'spijkerharde roman' met in de hoofdrol het personage Heiko Kolbe. Heiko heeft zijn leven verbonden aan de Duitse club Hannover '96.

Winkler schetst in zijn debuutromans 'Hool' een schimmige wereld, gelegen aan de rafelranden van Hannover, de Noord-Duitse stad waar de jonge Heiko ooit door familieleden is geïntroduceerd in het grote-mannengeheim van het voetbalstadion. Op die Nord Kurve achter het doel, met de knokkende, zuipende, zingende en scheldende mannen, vindt de protagonist zijn identiteit en het doel in zijn leven: vechten voor - en in naam van - de club. De hooligans weren zich al doende tegen het moderne voetbal, dat van de blinkende skyboxen en de zuurstofloze stadions.

"Een echte voetbalfan hecht waarde aan traditie, aan oude gebruiken", stelt Heiko. "We komen daarom niet vaak meer in het stadion. Het is gewoon onze plek niet meer."

Onbedoeld gaan de gedachten tijdens het lezen van deze roman terug naar de Slag van Beverwijk

Vechten doen ze nog wel vol overgave. Want vechten doet leven, vindt Heiko. De grote wraakoefening in 'Hool' moet plaatsvinden tegen de vechters van rivaal en streekgenoot FC Braunsweig.

Het zijn ontmoetingen die in tegenstelling tot de echte matpartijen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig tegenwoordig plaatsvinden buiten de stadions, op vooraf afgesproken, stille plekken, zoals parkeerplaatsen en industrieterreinen, waar de mannen vol coke, pillen en testosteron hun als clubliefde vermomde agressie op elkaar botvieren en elkaar tot moes willen slaan. Onbedoeld gaan de gedachten tijdens het lezen van deze met vaart geschreven roman terug naar een veldje aan de snelweg tussen Beverwijk en Haarlem waar in 1997 de 35-jarige Ajax-fan Carlo Picornie stierf aan zijn verwondingen, opgelopen in wat de Slag van Beverwijk is gaan heten.

Kudde neushoorns "Ik voelde me net de aanvoerder van een fucking kudde neushoorns of zo", herinnert Heiko zich het gevoel voorafgaand aan het treffen met fans van Borussia Mönchengladbach. "Al heb ik geloof ik wel eens gehoord dat dat einzelgängers zijn." 'Hool' is een rauw verhaal, met ruimte voor idioten als Heiko's oom Axel de sportschoolhouder, Armin, bij wie hij inwoont en wiens opgefokte dieren hij moet voeren tegen kost en inwoning, zijn zuipende vader Hans en zijn beste vriend Kai. Heiko's enige vaste waarde is de club. De rest van zijn omgeving laat hem barsten. En omdat zijn strijd nog niet is gestreden probeert Heiko halsstarrig zijn oude maten over te halen nog een keer mee te doen aan een groot gevecht. Heiko botst vervolgens tegen het onbegrip van zijn gebutste en gehavende vriend Kai, die niet meer wil knokken en hij ziet tegelijkertijd het angstaanjagende criminele imperiumpje van Armin ineenstorten als die het onderspit delft tegen Oost-Europese criminelen. Hoe dieper je in het boek raakt, hoe naargeestiger en tegelijkertijd aandoenlijker de situatie van Heiko de hooligan wordt De beschrijvingen van Heiko's leefomgeving zijn rijk aan sprekende details (huiver bij de in een donkere slaapkamer verstopte zwarte gier en bedenk je hoe het is om een tijger in een kuil in je tuin te hebben). Hoe dieper je in het boek raakt, hoe naargeestiger en tegelijkertijd aandoenlijker de situatie van Heiko de hooligan wordt. Hool - Philipp Winkler Uitgeverij

Lebowski Prijs: 19,99

