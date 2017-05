Recensie: Bruno Mars zet uitverkochte Ziggo Dome moeiteloos in vuur en vlam

En dat in een moordend tempo dat de concertgangers dinsdag in een uitverkochte Ziggo Dome ademloos achterlaat. Bij het eerste van twee Nederlandse concerten zet Mars de zaal moeiteloos in vuur en vlam. Ook letterlijk, want al bij het tweede nummer '24K Magic', barst het vuurwerk los. Zo is al na een kwartier duidelijk dat na twee recente sobere shows van andere supersterren (Ed Sheeran en Shawn Mendes) in het Amsterdamse Ziggo Dome, Mars uit een heel ander vaatje tapt.

Lees verder na de advertentie

Mars zet bij het concerten de zaal moeiteloos in vuur en vlam, letterlijk

Typisch Amerikaans De op Hawaï geboren zanger serveert een typisch Amerikaanse gelikte show, die als een niet te stuiten trein door Ziggo Dome rolt. Het decor en de lichtshow zijn uiteraard multifunctioneel. Maar ook zijn band blijkt dat. Zo ontpoppen de achtergrondzangers zich gaandeweg het concert ook als verdienstelijke dansers en vormen ze desgewenst ook de blazerssectie. Halverwege neemt de 31-jarige artiest even wat gas terug om enkele ballads en mid tempo-nummers ten gehore te brengen. Dan begint op te vallen hoe weinig origineel zijn songs zijn. Je hoort niets wat je niet eerder hebt gehoord en bij vlagen waart de geest van wijlen Michael Jackson wel erg nadrukkelijk in zijn songs rond. Zelfs Mars' hoge stemgeluid en flitsende danspasjes doen denken aan de King of Pop. Maar dan gaat de show weer in de hoogste versnelling en laat de zanger opnieuw zien wat een geboren entertainer hij is. Bij de hit 'Just the Way You Are' krijgt hij de fans zo ver dat ze de song massaal meezingen. En bij de toegift 'Uptown Funk' ogen en klinken Mars en band als een spetterende soulrevue uit de jaren zestig en sturen ze de fans stuiterend van de energie naar huis.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.