Ravels ballet zoals het in 1912 klonk

Na jarenlang de ene na de andere spectaculaire cd te hebben uitgebracht op het kleine Musicales Actes-Sud zijn François-Xavier Roth en zijn bijzondere orkest Les Siècles weggekocht door Harmonia Mundi. De eerste cd op het nieuwe label betreft een tintelende opname van Ravels complete ballet 'Daphnis et Chloé'. Ravel schreef het op verzoek voor Diaghilevs 'Ballets Russes' en de stormachtige première (één jaar voor het Stravinsky-Sacre-schandaal) was in het Parijse Théâtre du Châtelet in 1912.

Lees verder na de advertentie

Roth vindt met het bijzondere in­stru­men­ta­ri­um en die fantastische spelers ervan elke kleur die Ravel de partituur in aquarelleerde

Jaartallen zijn belangrijk bij opnamen van dit 'utopische' orkest, zoals Roth het zelf noemt. Een orkest dat voor elke compositie de juiste instrumenten bij elkaar zoekt, dat wil zeggen de instrumenten die de componist in zijn hoofd moet hebben gehad bij het componeren. En dus spelen hier klarinetten uit 1905, hoorns uit 1912, Courtouis-trombones van rond 1900 en een tuba uit 1913. Roth en de zijnen beweren dat Ravels ballet nu weer voor het eerst klinkt zoals in 1912. Zo'n claim verdampt natuurlijk volledig als er niet goed gemusiceerd wordt, maar tjonge wat is dit een geweldige uitvoering. Roth vindt met het bijzondere instrumentarium en die fantastische spelers ervan elke kleur die Ravel de partituur in aquarelleerde. Een zonsopgang zoals u niet eerder met uw oren zag.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.