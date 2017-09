Je wilt het niet lezen, je móet het lezen, deze scène uit een gedicht van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ronelda S. Kamfer. Ze beschrijft een dag waarop ze lang geleden bij een ander kind speelde. Alles lijkt vrolijk, de kinderen lachen. Tot een ‘pedovader’ de kamer komt binnengelopen: ‘hij trekt zich af / en giechelt zachtjes / klein klein kleutertje wat doe je in mijn hof / terwijl zijn sperma over onze handen spat’.

Dat je het kúnt lezen komt doordat Kamfer het misselijkmakende voorval klein houdt, niet uit is op drama of medelijden, zoals ze dat nergens is in ‘Mammie’, haar derde bundel die in het Nederlands verschijnt.

Rauw en liefdevol ‘Mammie’ is een rauw en liefdevol requiem voor een overleden moeder. 59 was ze pas, ‘ik kon niet besluiten of dat oud genoeg was / om dood te gaan’. Kamfer kijkt terug op het leven van haar moeder en daarmee op haar eigen jeugd: ik stam af van vele generaties huishoudhulpen

mijn kinderjaren waren gevuld met subtiele hints

over hoe je een vloer moest strippen en boenen Het gezin woonde in een buitenwijk van Kaapstad, een buurt waar de pizzabezorger niet kwam omdat het er te ruig was. Waar stiefvaders hun dochters ontmaagden, schoolvriendinnen zwanger raakten van gangsters. En ‘mammie’ probeerde met poetswerk bij witte mensen of baantjes in de fabriek de eindjes aan elkaar te knopen.

Onverdraaglijke werkelijkheid Het zou een onverdraaglijke werkelijkheid zijn als er geen warmte in doorschemerde. Familiebanden zijn ondanks alles sterk: ‘ik ben opgegroeid / in het soort familie waarin / iedereen bij elkaar komt op de dag / dat je oom / de bak in moet’. Onnodig te zeggen dat de apartheid diepe sporen trok door het leven van moeder, en daarmee door dat van de dochter. En tal van kleine momenten, en zeker ook een onschuldig ogend vers over vriendschap, tonen pijnlijk dat die sporen verre van uitgewist zijn. Want voor vriend Jan, wiens vader lid was van de Nederduits Gereformeerde Kerk, waren de jaren zeventig en tachtig ‘één groot feest’. De ander, moeder, zag dat het land in brand stond, en was bang voor ‘het einde der tijden’.