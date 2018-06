Ratatouille-lasagne met extra veel groente

Maar ik schrijf losse recepten, geen dagmenu’s. We worden geacht 250 gram groente per dag te eten, maar veel mensen verwarren dat ‘per dag’ met ‘dat moet dus allemaal in één keer in de avondmaaltijd’. Probeer maar eens een half pond sperziebonen te verschalken bij de slavink, dat is echt niet te doen. Terwijl allerwege de noodklok wordt geluid over onze achterblijvende groenteconsumptie.

Lees verder na de advertentie

Zelfs Maggi werpt zich in de strijd: ‘Nu met 200 gram groente per persoon!’ jubelen ze op hun poedermixzakjes. Die moet je er wel zelf bijkopen, want de zakjes bevatten als vanouds vooral zetmeel, zout en suiker.

Ik weet het goedgemaakt, we doen vandaag groentelasagne. Laatst had ik een familieweekend in een huisje op de Veluwe, en ik bood aan om voor de eerste avond alvast eten mee te nemen. Dat werd dus een grote bak van deze groentelasagne en hij ging schoon op. De truc is om eerst ratatouille te maken in de oven, zo krijgen alle groenten vanzelf enorm veel smaak, gratis en voor niks. Hoeft u alleen nog maar een bechamelletje te maken. En kaas en lasagnevellen toe te voegen. Welja, van mij mag dat gerust uit een pakje.

Zo maakt je het Oven voorverwarmen op 200 °C. Groentesaus: Snij de courgette en aubergine eerst in vingerdikke plakken, daarna in vieren. De paprika mag in vierkantjes. Hak de knoflook en verse kruiden fijn. Doe alles op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrooi met zout en peper. Schenk er een flinke scheut olijfolie over en hussel. Rooster ± 30 minuten in de oven, tot alles geblakerde randjes heeft, schep tussentijds een keer om. Snipper intussen de ui grof en fruit heel rustig eveneens 30 minuten in wat olie in een braadpan met deksel. Pureer de helft van de ratatouille met de staafmixer tot grove puree. Doe puree en overige groente bij de uien en meng ook de (rauwe) tomatenblokjes erdoor. ratatouillelasagne 30 juni 2018 © Karin Luiten Bechamel: Smelt de boter in een pan met dikke bodem. Doe de bloem erbij en klop 1 minuut met een garde. Giet in scheuten de melk erbij, blijf kloppen tot het een saus is. Laat op een sudderpitje 10 minuten garen. Voeg 2/3 van de kaas toe, peper, zout en versgeraspte nootmuskaat. Samenstellen: Schep wat bechamelsaus in een ingevette lasagnevorm (± 18 x 28 cm), bedek met even onder de kraan natgemaakte pastavellen, dan 1/3 groentesaus, bechamel, weer pasta, etc. Eindig met pasta en dek helemaal af met een laagje bechamel. Bestrooi met de rest van de kaas. Laat liefst een uurtje staan. Bak afgedekt met alufolie ± 30 minuten in de oven, verwijder halverwege het folie voor een mooi kleurtje.

Lasagne ± 400 g lasagnevellen

1 courgette

1 aubergine

1 rode paprika

1 gele paprika

2 uien

1 pak/blik tomatenblokjes (400 g)

paar takken rozemarijn & tijm

2 knoflooktenen

scheut olijfolie

Bechamelsaus: 50 g boter

50 g bloem

750 ml melk

100 g geraspte pittig belegen kaas en/of parmezaan

nootmuskaat

zout & peper uit de molen