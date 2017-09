Rassenrellen in thriller, dat wringt

Detroit beleefde vijftig jaar geleden bepaald geen Summer of Love. De stad in de Amerikaanse Midwest was in juli 1967 het decor van hevige rassenrellen. Een overwegend blanke politiemacht opende het vuur op ongewapende zwarte burgers. In vijf dagen tijd vielen meer dan veertig doden, voornamelijk Afro-Amerikanen.

Regisseur Kathryn Bigelow, die met meesterlijke actiefilms als 'The Hurt Locker' (over de Irakoorlog) en 'Zero Dark Thirty' (over de klopjacht op Osama Bin Laden) bewees de actualiteit op de staart te zitten, reconstrueert de gebeurtenissen van één lange, hete nacht. Opnieuw is het haar te doen om de actualiteit: witte agenten die op zwarte burgers schieten. In vijftig jaar tijd is er in Amerika weinig veranderd, aldus Bigelow, die zich samen met vaste scenarist Mark Boal onomwonden schaart achter #BlackLivesMatter.

Geschiedenisles

De film begint met een korte geschiedenisles over de Great Migration: Afro-Amerikanen die in de eerste helft van de twintigste eeuw van het racistische zuiden naar het noorden trokken, in de hoop op een beter leven. In de film zie je dat het om een wensdroom ging. Na een politie-inval in een illegale nachtclub in Detroit, waar Afro-Amerikanen aan het swingen zijn, ontploft de boel. Er wordt een ruit ingegooid, geplunderd en gereld, en de autoriteiten stellen een avondklok in.

Bigelow filmt het als een pakkend docudrama, om opeens te switchen naar een theater waar de leden van Motowngroep The Dramatics zich vergeefs opmaken voor een optreden. Het theater wordt ontruimd, en leadzanger Larry Reed en bandlid Fred Temple koersen naar het Algiers Motel in de hoop dat het daar rustig en gezellig is.