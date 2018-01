Raquel van Haver maakt rauwe reliëfs van de straat

Ze heten schilderijen, maar het zijn eerder reliëfs. Zulke dikke lagen olieverf plamuurt Raquel van Haver (1989, Bogota, Colombia) op het doek. Vaak verwerkt ze er ook nog allerlei materialen in: teer, karton, touw, plastic, jute, haar, gips of klei. Op de kunstacademie in Utrecht merkte Van Haver al dat 'tussen de lijntjes' schilderen niets voor haar was. Ze ging steeds dikkere lagen aanbrengen en rauwere materialen gebruiken. En dat vaak op heel grote doeken, waardoor haar levensgrote figuren uit de verf naar voren lijken te komen.

Ze reisde naar Zimbabwe om prostituees in de drinkhallen te schilderen en legde in Lagos het leven van straatjongeren vast.

Deze rauwe manier van schilderen past bij de onderwerpen die ze kiest: scènes uit het dagelijks leven aan de randen van de samenleving. Op indringende manier verbeeldt ze de wereld van de straat en de subcultuur. Ze reisde naar Zimbabwe om prostituees in de drinkhallen te schilderen en legde in Lagos het leven van straatjongeren vast. Haar onderwerpen vindt ze ook dichtbij huis: jongeren in de Amsterdamse Bijlmer waar ze haar atelier heeft. In opvangcentra in Amsterdam maakte ze een serie kleine portretten van vluchtelingen.